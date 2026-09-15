El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, puso en marcha la Línea 5 del Sistema RedMetro en Soledad de Graciano Sánchez, con la que se amplía la cobertura del transporte público gratuito en la zona metropolitana.

Acompañado por el alcalde Juan Manuel Navarro, el mandatario estatal destacó que la nueva ruta permitirá mejorar la conectividad entre colonias, comunidades y puntos estratégicos, además de facilitar los traslados de habitantes, trabajadores, estudiantes y visitantes.

Línea 5 de RedMetro llegará hasta Cándido Navarro

La nueva ruta brindará servicio a sectores como la cabecera municipal, Pavón, Fresnos y San Felipe, además de distintas comunidades de Soledad de Graciano Sánchez. Su recorrido también llegará hasta Cándido Navarro y contará con conexión hacia el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga.

Ricardo Gallardo señaló que la ampliación de RedMetro forma parte de la transformación del transporte público impulsada por su administración, mediante alternativas gratuitas que buscan ayudar a las familias a reducir sus gastos y facilitar sus traslados hacia zonas comerciales, educativas, laborales y de servicios.

El gobernador destacó que el sistema continúa extendiéndose a diferentes regiones de San Luis Potosí, luego de la puesta en operación de la ruta Ciudad Valles-Tamazunchale, en la Huasteca potosina, que utiliza unidades eléctricas y un modelo de movilidad sustentable.

Finalmente, Gallardo Cardona afirmó que su administración continuará ampliando la infraestructura y las opciones de transporte para acompañar el crecimiento de Soledad de Graciano Sánchez y la zona metropolitana, con servicios públicos orientados a mejorar la movilidad de las familias potosinas.