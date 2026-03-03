El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, presentó la Cuenta Pública 2025, un documento que confirma la solidez financiera y la creciente autonomía económica de San Luis Potosí.

Gracias a un manejo responsable de los recursos, la administración estatal ha logrado consolidar una política hacendaria que prioriza la estabilidad y el beneficio directo para las y los potosinos.

Crecimiento histórico y deuda a la baja: El sello de Ricardo Gallardo en las finanzas de SLP

La titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, detalló que la entidad alcanzó ingresos totales por 70 mil 524 millones 814 mil 600 pesos durante el ejercicio 2025.

Este dinamismo económico permitió que el estado no solo dependiera de la Federación, sino que fortaleciera su propia capacidad de recaudación.

Uno de los logros más relevantes es la consolidación de la autonomía financiera del Estado. Los ingresos propios crecieron un 16.3%, pasando de 6 mil 524 millones de pesos en 2024 a 7 mil 590 millones al cierre de 2025.

Los apoyos extraordinarios aumentaron un 56.4%, alcanzando los 2 mil 745 millones de pesos, lo que permitió fortalecer las arcas estatales sin comprometer el presupuesto básico.

Gracias a este flujo de recursos, el Gobierno del Estado cumplió con compromisos históricos. Se garantizó el pago puntual y el respeto total a los derechos de las y los pensionados, priorizando siempre la justicia social para este sector.

Finalmente, la deuda pública registró una reducción real del 7.44% respecto al año anterior. El saldo se ubicó en 3 mil 061 millones de pesos, cifra que consolida el cambio positivo y la responsabilidad financiera que hoy vive San Luis Potosí.

Ariana García Vidal enfatizó que estos resultados no son fortuitos, sino producto de una estrategia enfocada en la eficiencia recaudatoria y el gasto inteligente.