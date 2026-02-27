El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, junto con autoridades locales y ejidatarios, aprobó el Plan de Manejo del Manantial Los Peroles, ubicado en el municipio de Rioverde, como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC).

La medida busca preservar la flora y fauna local, así como garantizar la protección de este ecosistema estratégico para beneficio de miles de potosinos.

Ricardo Gallardo respalda Plan de Manejo que protegerá 17.7 hectáreas del Manantial Los Peroles

Con el respaldo del Gobierno estatal, el plan contempla la conservación de 17.7 hectáreas, donde habitan especies únicas como el ahuehuete “Maximina”, con una edad aproximada de mil 600 años, además de granadillo y diversas especies endémicas de halófitas.

El proyecto fue elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) en coordinación con el Comisariado Ejidal de San Francisco de Asís.

Durante una reunión con ejidatarios se presentó y aprobó la estrategia de conservación, lo que permitirá continuar con el trámite ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), además de prevenir posibles afectaciones derivadas de obras constructivas.

Con esta acción, el Gobierno de San Luis Potosí fortalece la protección de uno de los parajes naturales y turísticos más relevantes de la región, consolidando una política ambiental orientada a la conservación y al desarrollo sostenible para las nuevas generaciones.