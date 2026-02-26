El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, puso en marcha el nuevo paso a desnivel ubicado en Circuito Potosí y Avenida de Las Torres, una obra con inversión de 250 millones de pesos que busca disminuir el congestionamiento vehicular en una de las zonas con mayor tránsito de la capital.

De acuerdo con el gobernador, el proyecto impactará de manera directa a más de 200 mil personas, entre habitantes y trabajadores del sector industrial, al agilizar los traslados diarios y mejorar la conectividad vial en la zona metropolitana.

Paso a desnivel en Circuito Potosí mejorará movilidad hacia la Fenapo

Durante el evento, Ricardo Gallardo señaló que esta obra responde a una demanda ciudadana que durante años fue planteada por quienes utilizan esta vialidad y enfrentaban largas filas y tiempos de traslado extendidos.

200 mil personas se verán beneficiadas con el nuevo paso a desnivel en Circuito Potosí (cortesía)

Con la apertura del paso a desnivel en Circuito Potosí y Avenida de Las Torres, se optimizarán los recorridos al contar con una conexión más cercana hacia la Vía Alterna Sur, así como con los puentes elevados de Prados y el Bulevar Valle de los Fantasmas. Esta infraestructura también facilitará el acceso a la Feria Nacional Potosina (Fenapo), especialmente en temporadas de alta afluencia.

Por otra parte, Gallardo Cardona explicó que la obra contempla 800 metros lineales de construcción, además de la incorporación de drenaje pluvial, sistema de alumbrado y señalización orientada a reforzar la seguridad peatonal.

Finalmente, adelantó que dentro de este plan integral se contempla la construcción de un puente elevado en la Glorieta de la Familia, obra que permitirá complementar el Circuito Potosí en su totalidad y garantizar una movilidad continua.

Con estas acciones, San Luis Potosí busca consolidar una red vial moderna que responda al crecimiento urbano y a la demanda de la población, marcando un precedente en materia de inversión en infraestructura carretera en San Luis Potosí.