El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, presentó el elenco oficial de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026, que contará con una cartelera de primer nivel integrada por artistas nacionales e internacionales del 7 al 30 de agosto.

La estrella mundial Katy Perry coronará la máxima fiesta de las y los potosinos. Además, artistas como Julión Álvarez y Los Tigres del Norte unirán sus talentos para el concierto de clausura.

Katy Perry estará en la Fenapo 2026; Ricardo Gallardo presenta cartelera completa. (Cortesía)

Ricardo Gallardo revela cartelera gratuita de la Fenapo 2026 en San Luis Potosí

Durante la noche del 26 de mayo, desde el Museo Laberinto de las Ciencias, el mandatario estatal y el Patronato dieron a conocer el elenco artístico que se presentará en el Foro de la Feria Nacional Potosina, considerado el evento más importante para las familias de la entidad.

Ricardo Gallardo destacó que esta edición refleja el cambio que vive San Luis Potosí, con una programación de talla internacional para el disfrute de visitantes locales, nacionales e internacionales, además de la participación de Guanajuato como estado invitado.

El gobernador resaltó que la Fenapo 2026 continuará consolidándose como una de las mejores ferias del país, gracias a su acceso gratuito y a la presencia de artistas de reconocimiento mundial.

Entre los artistas confirmados destacan:

Mötley Crüe

Lila Downs

Yandel Sinfónico

Bizarrap

Kenia OS

Sin Bandera

El Bogueto

Xavi

Ramón Ayala

Óscar Maydon

Santa Fe Klan

Los Huracanes del Norte

Los Acosta

Laberinto

Gallardo Cardona destacó que la Feria Nacional Potosina mantendrá entrada, estacionamiento y espectáculos completamente gratuitos, consolidándose como la feria más importante del centro de México y un escaparate que impulsa el turismo, la convivencia familiar y el orgullo de San Luis Potosí.