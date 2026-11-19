El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio inicio a la rehabilitación del Bulevar Montebello, ubicado en el fraccionamiento Santa Bárbara, en Villa de Pozos, con una inversión de 18.5 millones de pesos.

La obra beneficiará directamente a 15 mil 200 habitantes y contempla la reconstrucción de más de 14 mil metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad vial en esta zona.

Ricardo Gallardo arranca rehabilitación (cortesía )

Obras en Villa de Pozos contemplan pavimento hidráulico

Durante el arranque, el mandatario estatal explicó que los trabajos abarcarán 14 mil 83 metros cuadrados de pavimento en ambos cuerpos de circulación, en el tramo que conecta la calle Camino de Acceso 6 con el bulevar Las Mercedes.

La reconstrucción de pavimento hidráulico incluirá cortes y despalmes por más de 2 mil 675 metros cúbicos, así como la colocación de 2 mil 820 metros cúbicos de base hidráulica y concreto de 17 centímetros de espesor.

El proyecto también contempla intervenciones en tramos de la red hidrosanitaria, banquetas y guarniciones, además de la instalación de postes de alumbrado público y luminarias.

Ricardo Gallardo arranca rehabilitación (cortesía )

Boulevard Montebello busca mejorar la movilidad y seguridad vial

La rehabilitación del Bulevar Montebello en San Luis Potosí incluirá señalamiento horizontal y vertical para mejorar las condiciones de circulación vehicular y peatonal.

De acuerdo con el gobierno estatal, estas acciones buscan fortalecer la movilidad en Villa de Pozos y ofrecer una vialidad con mejores condiciones de tránsito y mayor durabilidad.

El proyecto tendrá impacto directo en el fraccionamiento Santa Bárbara, donde los trabajos buscan atender las necesidades de infraestructura de las familias que habitan en la zona.

Ricardo Gallardo arranca rehabilitación (cortesía )

Gobierno estatal continúa con infraestructura urbana

El gobernador Ricardo Gallardo señaló que su administración mantiene la ejecución de obras en Villa de Pozos para atender las necesidades de sus habitantes mediante proyectos de infraestructura y rehabilitación de vialidades.

La intervención forma parte de las acciones de infraestructura urbana en San Luis Potosí que, según el gobierno estatal, buscan facilitar los traslados cotidianos y mejorar las condiciones de las colonias y fraccionamientos.

Con la conclusión de los trabajos, se prevé fortalecer la seguridad vial en San Luis Potosí y ofrecer mejores condiciones de circulación para los 15 mil 200 habitantes beneficiados por esta obra.