Un niño de 7 años sufrió quemaduras graves de tercer grado en su cuerpo tras participar en un reto viral con alcohol gel en el estado de Yucatán.

De acuerdo con las autoridades, el menor participó en un peligroso reto viral denominado como Fire Challenge, el cual consiste en rociarse alcohol y prenderse fuego, al tiempo que se graban o lo transmiten en internet.

Al respecto, la Fundación Michou y Mau IAP informó que el niño de 7 años fue trasladado a Estados Unidos, en donde recibirá atención médica especializada.

Niño de 7 años resulta con quemaduras graves tras participar en Reto viral con alcohol gel en Yucatán

Un niño de 7 años, identificado como Dante “N”, sufrió quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo luego de que participara en el reto viral Fire Challenge en Yucatán.

Autoridades precisaron que los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Mérida, dentro de una vivienda ubicada en la colonia Amapola.

Según los reportes, Dante utilizó alcohol gel para ponerse en su cuerpo, y posteriormente habría utilizado un encendedor para prenderse fuego.

Esto luego de que habría encontrado en internet videos del reto viral Fire Challenge, tras lo cual buscó participar en él, señaló el padre del menor.

En primera instancia el menor fue trasladado de emergencia a un hospital de Mérida, Yucatán, en donde recibió los primeros auxilios y fue estabilizado.

Autoridades advierten de este peligroso reto viral Fire Challenge, debido a los daños que puede ocasionar.

Fundación Michou y Mau IAP (Fundación Michou y Mau IAP)

Niño de 7 años con quemaduras graves en Yucatán fue trasladado a Estados Unidos para su atención médica

Luego de darse a conocer este caso, Anne Vilchis, delegada de la Fundación Michou y Mau IAP en Yucatán, informó que Dante fue trasladado al hospital Shriners Children’s, en Texas, Estados Unidos, en donde recibirá atención médica especializada.

Anne Vilchis detalló que en dicho lugar el niño de 7 años recibirá el cuidado y las atenciones que requieren las quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo.

La delegada estatal de Fundación Michou y Mau IAP destacó el apoyo del gobierno de Yucatán, así como de la Secretaría de Marina, quienes facilitaron el traslado de emergencia del menor el cual fue ingresado a la zona de terapia intensiva.

En tanto, Anne Vilchis manifestó que el apoyo médico para Dante y su familia será totalmente gratuito, quienes también recibirán asistencia de alimentos y alojamiento durante el tratamiento.