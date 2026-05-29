El creador de contenido Allen Ferrell fue vetado de todos los parques Six Flags después de publicar un video realizando un reto viral en Cedar Point.

El influencer grabó un video comiendo nuggets de pollo en la cima de la montaña rusa Millennium Force, infringiendo normas relacionadas con objetos sueltos y seguridad dentro del parque.

Six Flags aseguró que la conducta representó un riesgo para visitantes y trabajadores, por lo que aplicó una prohibición permanente contra Ferrell en todos sus complejos recreativos.

Six Flags endurece medidas tras polémico video viral

El video fue publicado el pasado 19 de mayo en Instagram, donde Ferrell apareció sosteniendo una caja de nuggets durante el recorrido de la atracción.

La montaña rusa Millennium Force, ubicada en Cedar Point, alcanza 94 metros de altura y velocidades cercanas a 150 kilómetros por hora durante su recorrido.

El reto viral que llevó a Allen Ferrell (Captura de video)

Un portavoz de Six Flags declaró que la seguridad representa un pilar esencial para la empresa y cualquier incumplimiento será sancionado conforme al reglamento interno.

La compañía recordó que sus políticas prohíben alimentos, celulares y objetos sueltos en la mayoría de atracciones debido al riesgo de accidentes o lesiones graves.

Ferrell respondió posteriormente que el video buscaba únicamente generar humor y aclaró que nunca pretendió incentivar conductas peligrosas entre sus seguidores en redes sociales.

El creador añadió que jamás imaginó que los nuggets consumidos durante la atracción terminarían convirtiéndose en noticia nacional por las reacciones generadas posteriormente.

La controversia ocurre días después de otra discusión pública relacionada con cinturones de seguridad presuntamente más cortos en algunas atracciones del parque ubicado en Ohio.