Un nuevo enfrentamiento en el penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, dejó un saldo de 3 heridos la mañana de este viernes 15 de agosto de 2025.

Los primeros reportes informan que a las 9:30 de la mañana se escucharon detonaciones con arma de fuego al interior del penal de Aguaruto.

El enfrentamiento en el penal de Aguaruto se une a otros hechos de violencia que hacen de Sinaloa el último de los 5 estados más peligrosos de México.

Revelan identidad de las personas heridas en el nuevo enfrentamiento en penal de Aguaruto

De manera extraoficial se informa que algunas de las personas que resultaron heridas en el penal de Aguaruto fueron identificadas como:

Raymundo ‘N’, de 28 años

Martín ‘N’, de 44 años

Se informó que ambos hombres recibieron atención médica por heridas a causa de golpes, aunque ninguno de ellos con lesiones de gravedad.

Una tercera persona, cuyo nombre no fue revelado, fue atendido en la clínica del penal de Aguaruto, por lo que no requirió ser trasladado a un hospital.

En cuanto a las detonaciones por arma de fuego, el propio gobernador, Rubén Rocha, dijo que se trató de “tiros aislados” fuera del penal.

“No hay, hubo tiros ahí, aislados, no hay enfrentamiento, dicen que hubo tiros, pero no adentro”, indicó Rocha Moya.

penal de Aguaruto (Especial)

Van cuatro enfrentamientos en el penal de Aguaruto en lo que va del 2025

La primera balacera del año en el penal de Aguaruto se registró la tarde del jueves 26 de junio de 2025 en la zona de patios, riña que terminó con un hombre muerto y 3 heridos.

Un día después, el 27 de junio de 2025 cerca de las 16:00 horas, otro enfrentamiento dejó un saldo de 3 muertos, quienes, se informó, fueron encontrados por las autoridades colgados.