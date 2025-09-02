Durante este fin de semana se registraron una serie de atentados dentro de hospitales de Culiacán, en el estado de Sinaloa, en uno de ellos murió “el Chino Pelucas”; te decimos quién era él.

“El chino pelucas” se encontraba recibiendo atención médica en un hospital de Culiacán luego de haber sido víctima de un ataque armado; su estado de salud era grave cuando una persona fue “rematado”.

Pero ¿quién era “el Chino Pelucas”? Te decimos todo lo que se sabe del presunto integrante de Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, que fue rematado en un hospital de Culiacán.

¿Quién era “el Chino Pelucas”?

El joven rematado en un hospital de Culiacán apodado “el Chino Pelucas” fue identificado como Fausto Yuriel y, de acuerdo con la información, vivía en el fraccionamiento Los Ángeles.

¿Qué edad tenía “el Chino Pelucas”?

“El Chino Pelucas” tenía 21 años de edad cuando fue asesinado, según la información.

¿Qué signo zodiacal era “el Chino Pelucas”?

Dado que la fecha de nacimiento de “el Chino Pelucas” es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿“El Chino Pelucas” estaba casado?

El estado civil de “el Chino Pelucas” era desconocido.

¿“El Chino Pelucas” tenía hijos?

Se desconoce si “el Chino Pelucas” tenía hijos.

¿Qué estudió “el Chino Pelucas”?

No hay información pública disponible sobre la formación académica o estudios de “el Chino Pelucas”.

¿Cuál fue la trayectoria de “el Chino Pelucas”?

“El Chino Pelucas” fue identificado como un presunto integrante de Los Chapitos, aunque algunas notas informativas indican que se desempeñaba como trabajador de la construcción, pero no ha sido confirmado por medios oficiales.

“El Chino Pelucas”, presunto integrante de Los Chapitos, fue rematado en hospital de Culiacán

De acuerdo con la información, “el Chino Pelucas”, presunto integrante de Los Chapitos, fue ingresado a un hospital de Culiacán tras haber sido herido en un ataque armado en la sindicatura de Tepuche.

“El Chino Pelucas” habría sido asignado en una cama de la sala de traumatología, donde fue localizado por un hombre armado que ingresó al hospital y disparó contra él en repetidas ocasiones.

Hasta el momento no se ha revelado quiénes fueron los responsables del remate de “el Chino Pelucas”, sin embargo, podría tratarse de un conflicto armado entre las facciones del Cártel de Sinaloa.