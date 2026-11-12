Al señalar malos tratos por parte de la dirigencia estatal de MC, un grupo de regidores y exdirigentes del partido político en Aguascalientes anunciaron su decisión de sumarse a las filas de Morena.

Fueron 13 los militantes los que informaron que dejan al partido naranja para integrarse a Morena, quienes insistieron en los malos manejos por parte de la dirigencia emecistaa.

Ante lo ocurrido, la dirigencia de MC en Aguascalientes intentó restar importancia a la desbandada, pues sostuvo que pese a lo ocurrido el partido se encuentra fortalecido.

Militantes de MC en Aguascalientes se suman a Morena rumbo a elecciones 2027

Un grupo de 13 militantes de Movimiento Ciudadano (MC), entre ellos tres regidores y dos exdirigentes del partido político a nivel estatal anunciaron que se sumarán a Morena en Aguascalientes.

Sobre el cambio, el regidor de Jesús María, Walter Schadtler rechazó las acusaciones de “chapulineo” y afirmó que la decisión se tomó debido al mal manejo que ha tomado el partido.

Por su parte, Jennifer Campos, exresponsable de Círculos Ciudadanos, acusó que la dirección estatal que lidera Luz Camila Guerra se ha caracterizado por la “falta de oficio, maltrato y desdén”.

Ante ello, Walter Schadtler enfatizó que la incorporación responde a una coincidencia de causas de izquierda, no a la búsqueda de cargos y actualmente ya ocupa el puesto de regidor.

En tanto, Nora Ruvalcaba, coordinadora de la 4T en Aguascalientes, dio la bienvenida y afirmó que “Morena crece”, mientras que el líder estatal Gilberto Gutiérrez indicó que las puertas están abiertas para 2027.

Nora Ruvalcaba (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

MC se pronuncia sobre desbandada

Tras lo ocurrido, Luz Camila Guerra, dirigente de MC en Aguascalientes emitió un posicionamiento en el que aseveró que pese a la salida de 13 militantes, el parrtido se mantiene firrme.

Al intentar minimizar la desbandada, Luz Camila sostuvo que en “la apertura se entra y en la apertura se sale” y aseveró que MC está fortalecido y listo para disputar las elecciones 2027.

En especial porque aseveró que los 13 que se fueron no representan la estructura real del partido e incluso varios ya tenían meses alejados de la militancia activa, aunque seguían apareciendo en el padrón.

Incluso ironizó sobre los hechos al indicar que si irse a otro partido es buscar crecimiento, entonces todos los que se fueron en 2021 de Morena a MC también pueden ser reconocidos como “chapulines”.