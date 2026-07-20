El presidente de la Fundación Orgullo por Zacatecas, Raymundo Moreno, presentó la convocatoria para la segunda edición del Reconocimiento Héroes Anónimos 2026, iniciativa que busca distinguir a personas que contribuyen de manera cotidiana al bienestar de sus comunidades.

El dirigente recordó que la organización fue creada en 2015 como un esfuerzo ciudadano financiado con recursos privados y respaldado por profesionistas y voluntarios comprometidos con mejorar la calidad de vida de las familias zacatecanas.

Además, señaló que desde su constitución formal la fundación ha impulsado diversas acciones de beneficio social, entre ellas la Caravana de la Salud, que entre 2016 y 2019 ofreció consultas médicas, atención odontológica, oftalmológica y asesoría jurídica gratuita.

Raymundo Moreno abre convocatoria para el Reconocimiento Héroes Anónimos 2026 en Zacatecas (cortesía )

Fundación mantiene programas de apoyo social en Zacatecas

El presidente de la Fundación Orgullo por Zacatecas, Raymundo Moreno, destacó que durante la pandemia por COVID-19 la organización gestionó medicamentos y brindó apoyo a personas afectadas por la emergencia sanitaria.

Asimismo, informó que actualmente la fundación mantiene un programa de mejoramiento de vivienda mediante el cual las familias pueden adquirir tinacos, boilers solares, colchones y computadoras a precios subsidiados gracias al respaldo de ciudadanos y donantes.

Como parte de las actividades de este año, anunció el relanzamiento de la Caravana de la Salud y la entrega del segundo Reconocimiento Héroes Anónimos Zacatecas, que lleva el nombre del doctor Raymundo Moreno Navia y será otorgado durante el mes de octubre.

Ciudadanía podrá postular a personas destacadas por su labor comunitaria

El presidente de la Fundación Orgullo por Zacatecas, Raymundo Moreno, explicó que la convocatoria ya se encuentra abierta para que la ciudadanía proponga, a través de las redes sociales de la fundación o del propio dirigente, a personas que destaquen por su trabajo en favor de la comunidad y que merezcan el reconocimiento de sus vecinos.

Finalmente, indicó que la fundación ha ampliado sus acciones a municipios como Ojocaliente, Morelos, Calera, Fresnillo y Jerez, con el objetivo de fortalecer el apoyo social y fomentar la participación ciudadana en distintas regiones del estado.

En Zacatecas las y los buenos somos más. Raymundo Moreno, presidente de la Fundación Orgullo por Zacatecas