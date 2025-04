Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadores de Sonora, denunció amenazas de muerte en su contra por hablar del rancho Izaguirre del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por seguir buscando a sus hijos, por lo que decidió que no volverá a hablar del tema que surgió en Teuchitlán, Jalisco.

No obstante, insistió que en el rancho Izaguirre del CJNG las personas buscadoras sí encontraron crematorios clandestinos a inicios de 2025, mismos que la Fiscalía General la República (FGR) ha descartado este 29 de abril.

Debido a que el asunto le ha traído problemas, ahora seguirá concentrada en la búsqueda de sus hijos desaparecidos, tema por el cual también ha sido amenazada, revelara a Azucena Uresti en su programa de radio en Grupo Fórmula.

“Yo no quiero tener ningún problema con todo lo de ese rancho. He tenido muchas amenazas…. Tantas amenazas que he recibido ya directas… ya no les importa que esté una autoridad presente para amenazarme por todo lo que esta pasando… todos sabemos que en el rancho Izaguirre hubo un crematorio… no podemos tapar el sol con un dedo, que bueno que la presidenta esté del lado de las víctimas… y que se esclarezca la verdad... pero yo en lo personal ya no quiero dar ninguna declaración, yo dejo que las víctimas de Jalisco luchen por sus desaparecidos y que nadie los pisotee”

Ceci Flores. Madre buscadora