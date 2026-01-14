Gracias a las estrategias impulsadas por el alcalde Diego Castañón Trejo, el festival Zamná reportó la afluencia de 120 mil viajeros, en un ambiente coordinado por Seguridad Pública, Protección Civil y Fiscalización, quienes realizaron operativos permanentes.

Gobierno municipal coordina operativo de seguridad integral

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Edgar Aguilar Rico, los elementos de seguridad realizaron más de 60 inspecciones en locaciones y escenarios, además de más de 55 inspecciones periféricas, antes, durante y después de cada evento, así como supervisiones en accesos públicos y revisiones la personal y colaboradores.

Mientras que Sergio Canto, Director de Fiscalización, detalló que su corporación realizó operativos permanentes de supervisión y vigilancia con elementos de la Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, Tránsito Municipal, Guardia Nacional, SEDENA, Fiscalía General del Estado (FGE), entre otras. Asimismo, hicieron recorridos de vigilancia en la zona costera, centro, colonia La Veleta y avenida Tulum.

Por su parte, la Dirección de Protección Civil llevó a cabo la verificación de instalaciones constando la seguridad en cableado, escenario, generadores y extintores. Además, se realizaron recorridos permanentes durante los eventos y se contó con personal de control en áreas de entrada y salida.

Tulum se consolida como destino de eventos mundiales

El festival Zamná fue un encuentro para más de 100 nacionalidades, quienes disfrutaron de sonidos modernos y las junglas y playas de este destino turístico.

Con este evento, Tulum consolidó su posición como referente nacional e internacional de eventos de alta calidad, siendo uno de los destinos turísticos favoritos de miles de personas.