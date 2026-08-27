La senadora Mayuli Martínez y el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, del PAN solicitaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigar los vuelos privados relacionados con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, así como esclarecer el origen de los recursos utilizados para pagar los traslados.

Los senadores del PAN pidieron además la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar la Cuenta Pública y determinar si existió algún uso irregular de recursos públicos relacionado con los viajes.

Petición de senadores adquiere una nueva dimensión

Dicha petición, adquirió una nueva dimensión luego de que el medio Reforma estimó que 69 vuelos realizados desde Cancún, Toluca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia distintos destinos de Estados Unidos tendrían un costo cercano a un millón de dólares, alrededor de 20 millones de pesos.

En este contexto, se documentaron 97 vuelos privados relacionados con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, realizados durante su etapa como presidenta municipal de Benito Juárez y posteriormente como gobernadora del estado.

Vuelos realizados deberían ser revisados de acuerdo con Mayuli Martínez

Dentro de los mismos registros, se reportó que este 26 de agosto al menos 43 vuelos al extranjero de Mara Lezama y miembros de su familia se efectuaron en dos Gulfstream G200, de la empresa PABE-TAX dedicada a servicios de taxi aéreo con operaciones en el Aeropuerto de Toluca y está vinculada empresarialmente con Grupo Seguritech, del empresario Ariel Picker Schat.

Grupo Seguritech es una compañía que actualmente presta servicios relacionados con sistemas de seguridad al Gobierno de Quintana Roo.

Mientras que en documentos públicos revisados en diversas investigaciones periodísticas muestran coincidencias entre representantes de PABE-TAX y empresas de Seguritech, entre ellos Federico del Palacio Ruiz Cabañas, René Bustos y Ernesto Valdés.

Uno de los puntos planteados por Mayuli Martínez y Ernesto Sánchez es determinar qué compañías proporcionaron los servicios de aviación, quién cubrió su costo y si los propietarios u operadores de las aeronaves han recibido contratos del Gobierno de Quintana Roo o del municipio de Benito Juárez, encabezado anteriormente por Mara Lezama.

De modo que los legisladores también solicitaron revisar si existe alguna relación contractual entre las empresas involucradas en los vuelos y las administraciones encabezadas por la gobernadora de Quintana Roo.

Vuelos de más de 300 mil pesos figuran en las listas

De acuerdo con la estimación de Reforma, entre los trayectos de mayor costo figura uno realizado el 22 de marzo de 2024, de Cancún a Eagle/Vail, Colorado, cuyo precio habría rondado los 30 mil dólares, aproximadamente 540 mil pesos.

Otro vuelo, efectuado el 15 de marzo de 2023 entre Cancún y el aeropuerto Dulles, en Washington, habría representado alrededor de 24 mil dólares, más de 430 mil pesos.

El cálculo de casi 20 millones de pesos no contempla gastos adicionales por pernoctas de las aeronaves ni los denominados vuelos ferry, realizados sin pasajeros por necesidades operativas, por lo que el costo total podría ser superior.

Según la estimación publicada, el monto calculado por los 69 vuelos equivaldría aproximadamente a 13 años del salario que percibe Mara Lezama como gobernadora.

Los registros revisados incluyen además otras aeronaves utilizadas en distintos traslados, entre ellas modelos Learjet, Hawker y Gulfstream, por lo que los 43 vuelos efectuados en los dos aviones administrados por PABE-TAX representan solamente una parte de los vuelos privados documentados.

Mara Lezama ha reconocido haber utilizado servicios de aviación privada, aunque asegura que los viajes de carácter personal fueron pagados con recursos propios y no con dinero público.

La solicitud presentada por los legisladores busca que las autoridades determinen ahora el origen de los recursos, quién contrató los servicios y qué relación mantienen las empresas involucradas con gobiernos encabezados por Mara Lezama.