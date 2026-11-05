La empresa mexicana SEAMORE recibió el Galardón Oro del Premio Iberoamericano de la Calidad 2026, otorgado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), durante el Encuentro Empresarial Iberoamericano celebrado en Madrid, España.

El reconocimiento distingue su modelo de gestión, innovación, eficiencia operativa y compromiso con el desarrollo sostenible. Fue recibido por el ingeniero Hugo César Camou Campoy, director de Finanzas (CFO) de Grupo ISA, al que pertenece SEAMORE.

SEAMORE recibe reconocimiento internacional por su modelo de gestión y sostenibilidad

SEAMORE es una empresa mexicana especializada en experiencias turísticas, hospitalidad y gastronomía. Su modelo de negocio integra la calidad en el servicio, la conservación ambiental y el desarrollo de las comunidades donde opera.

Entre sus proyectos destacan Isla Pasión, ubicado en Cozumel, Quintana Roo, y Metate Cabo, en Los Cabos, Baja California Sur, con los que participa en los sectores turístico, gastronómico y de hospitalidad.

El Galardón Oro del Premio Iberoamericano de la Calidad reconoce el desempeño de su modelo de gestión y las prácticas de innovación y eficiencia operativa que la compañía incorpora en sus actividades.

Grupo ISA obtiene mención honorífica por su modelo de publicidad exterior sostenible

Por su parte, Grupo ISA recibió una Mención Honorífica en los Reconocimientos a las Mejores Prácticas en Materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2026.

La distinción fue otorgada por el proyecto “Modelo de Publicidad Exterior Sostenible: Digitalización, Eficiencia Ambiental y Circularidad en el Ciclo de Vida del Servicio de Grupo ISA”, enfocado en integrar prácticas sostenibles en sus servicios de publicidad exterior.

Con ambos reconocimientos, SEAMORE y Grupo ISA obtuvieron distinciones internacionales por sus iniciativas en materia de calidad, innovación y sostenibilidad.

Estos premios destacan la participación de empresas mexicanas en encuentros y evaluaciones empresariales internacionales, así como sus proyectos orientados a generar valor económico, social y ambiental.