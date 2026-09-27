Haber sido directora de promoción turística me enseñó que este trabajo va mucho más allá de sólo promocionar un lugar, se trata de conectar a ciudadanas y ciudadanos con historias y con la esencia de cada comunidad. Hoy, esa conexión se vive de una manera distinta gracias a la tecnología. La Agenda Digital y la Inteligencia Artificial (IA) ya no son temas del futuro, sino herramientas cotidianas que nos ayudan a recibir y atender a quienes nos visitan con una sensibilidad mucho más profunda.

A veces tememos que la tecnología enfríe las relaciones, pero noto que está logrando lo contrario. Pienso en las viajeras y los viajeros que llegan a una tierra desconocida y, gracias a la IA, encuentran recomendaciones que de verdad resuenan con su forma de ser o rompen la barrera del idioma al instante, sintiéndose como en casa.

Pienso, sobre todo, en nuestra gente, en las pequeñas hoteleras y hoteleros, las restauranteras y restauranteros, o las guías y los guías locales. Para ellas y ellos, contar con estos sistemas significa quitarse de encima el papeleo y las tareas repetitivas. Al automatizar lo operativo, recuperan el tiempo y la energía para hacer lo que verdaderamente sostiene al turismo, que es escuchar, sonreír y ofrecer una hospitalidad genuina.

Además, la digitalización se convierte en un acto de justicia y empatía cuando la IA se utiliza para derribar barreras de accesibilidad. Hoy, estas soluciones ayudan a personas con discapacidad o en situaciones vulnerables a planificar rutas seguras, encontrar espacios adaptados y recibir asistencia personalizada en tiempo real, haciendo que la experiencia turística sea más fácil, digna y verdaderamente abierta para todas y todos.

Al final, rediseñar el turismo no es un asunto técnico, sino un compromiso con nuestra identidad. La digitalización toma verdadero sentido cuando sirve para que las emprendedoras y los emprendedores locales prosperen y para que el beneficio sea mutuo entre quien nos visita y la comunidad que recibe con orgullo.

El presente nos invita a no ser simples espectadores y espectadoras del cambio, sino a usar la innovación para hacernos más cercanos. La IA debe ser una herramienta a favor de las personas que viven gracias al turismo, no una amenaza a su labor. Juntas y juntos impulsemos un modelo turístico donde la tecnología sirva para unirnos más y prosperar a la par de nuestra gente.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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