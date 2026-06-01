Seamore fue reconocida con el Premio Nacional de Calidad 2026 por su excelencia en gestión, innovación y generación de valor en los sectores de turismo, hospitalidad y gastronomía.

La distinción, considerada la más importante del ámbito empresarial en México, reconoce la capacidad de la compañía para integrar estrategia, liderazgo, calidad en el servicio y mejora continua, factores que la han posicionado como un referente nacional dentro de la industria turística.

Seamore fortalece su liderazgo en turismo, hospitalidad y gastronomía

Con un ecosistema de marcas que abarca destinos turísticos, experiencias gastronómicas, propuestas enológicas y plataformas tecnológicas, Seamore ha destacado por ofrecer experiencias consistentes y de alta calidad para sus clientes.

Este reconocimiento se suma a otros logros alcanzados por las distintas unidades de negocio del grupo, fortaleciendo su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la excelencia operativa.

Este premio es el resultado del trabajo y la pasión de cada persona en Seamore. Recibir el Premio Nacional de Calidad nos impulsa a seguir elevando los estándares en cada una de nuestras marcas y a continuar creando experiencias únicas que conecten a las personas con lo mejor de México. Dirección General de Seamore.

La ceremonia de entrega del Premio Nacional de Calidad 2026 reunió a líderes empresariales, representantes del sector público y especialistas en competitividad, quienes reconocieron a las organizaciones que actualmente impulsan la transformación y el desarrollo empresarial del país.