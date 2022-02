Roberto Palazuelos, precandidato de Movimiento Ciudadano para el gobierno de Quintana Roo continúa envuelto en el escándalo, esta vez por un hotel en Tulum.

Su exsocio, Manuel Jiménez Sandoval, quien se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, lo acusó del despojo de un hotel.

De acuerdo con Jiménez, Roberto Palazuelos lo despojó de un terreno, así como de un hotel en Tulum en 2001, para después encarcelarlo cuando intentó recuperar su propiedad .

Manuel Jiménez acusó que fue encarcelado luego de que Roberto Palazuelos l o acusara de extorsión cuando le pidió el pago por su propiedad.

Jiménez afirmó haber sido sentenciado a 4 años de cárcel por a ver exigido el pago de una de sus propiedades entre las que destaca un hotel ubicado sobre el kilómetro 7.5 de la vía Tulum-Boca Palla.

Ain embargo, luego recibió 22 años por una supuesta extorsión por 2 mil pesos que Jiménez asegura le inventaron durante el gobierno de Roberto Borge.

Por los cargos que enfrentaba, se decidió nombrar a Palazuelos como apoderado legal de sus propiedades por un plazo de 5 años, con la confianza de que se le regresarían cuando la situación se arreglara.

Manuel Jiménez creó una sociedad anónima llamada Unión Zamatica con Roberto Palazuelos, así como con:

Para que el hotel de Tulum comenzara a generar ingresos; sin embargo, fue esta sociedad la que ayudó al despojo, aseveró.

Y es que Palazuelos habría cambiado los términos e n los que se estableció la sociedad para logar quedarse con el hotel ubicado en Ahau, frente al mar del Caribe Mexicano y cuya estadía por noche en una de sus cabañas cuesta hasta 20 mil pesos.

El acuerdo marcaba que Jiménez tenía el 60%, Roberto Palazuelos el 20% y los otros dos socios el 10% cada uno.

El exsocio acusó que lo amenazó con una arma de fuego y le dijo que si regresaba, le sembraría cocaína y llamaría a la Marina para acusarlo por “por drogas”.

Además, dijo que a Luis Ernesto Hernández lo obligaron a dejar la sociedad con el pago de 150 mil pesos y además lo golpearon.

Asimismo, a Armin González, quien murió años después de iniciar la sociedad, lo golpearon y torturaron para abandonar la sociedad.

El exsocio de Roberto Palazuelos afirmó que aún quiere recuperar la posición de las propiedades que fueran de su padre.

Relató que fue en 2011, cuando su padre murió, que quiso ver el estado de las tierras y se encontró con que estaban marcadas como propiedad privada y tenían los logos y sellos de la empresa Diamante K.

Luego de hablar con el gerente del hotel en Tulum, Luis Lozano Espíndola, fue acusado por extorsión, aseguró.

“Sólo le pagó 17 meses de renta a mi padre por el terreno, jamás volvió a pagar un centavo. Es mi coraje, nos robó, no pagó renta, no me dio mis acciones, no dio repartición y ahora dice que el hotel es de él y todas las tierras también eran de mi papá”

Manuel Jiménez Sandoval, exsocio de Roberto Palazuelos