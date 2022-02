Roberto Palazuelos se retracta; dice que él no mató a nadie, pero su escolta sí

Roberto Palazuelos ahora dice que él no mató a nadie, luego de revelar que sí lo había hecho en entrevista con Yordi Rosado.

El precandidato de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo aseguró en entrevista que él no le ha disparado a nadie, además mencionó que la historia que lo tiene en conflicto con los miembros de su partido, pasó en el año 2001 .

Cabe recordar que hace unos días comenzó a circular por redes sociales una entrevista que le realizó Yordi Rosado a Roberto Palazuelos.

Roberto Palazuelos narró con lujo de detalles que en una ocasión tuvo que disparar un arma, según él en legítima defensa, y terminó por asesinar a dos personas.

De acuerdo con el también actor, mencionó que en esa ocasión estaba acompañado por un teniente del Ejército y una persona de origen colombiano, pero que todos dispararon.

Roberto Palazuelos se retractó de la historia que contó a Yordi Rosado y dice que él no mató a nadie, pero que su escolta sí.

Aunque cabe recordar que en la historia que contó a través del canal de Youtube no mencionó a ningún escolta.

“Yo no maté a nadie fue el escolta quién mató, yo disparé nada más al aire y yo tenía una portación de arma de la defensa nacional o sea que no cometí ningún delito, no tengo antecedentes penales”

Roberto Palazuelos