Tras matar a un hombre en medio de una balacera en la CDMX, Roberto Palazuelos confesó que huyó y luego se entregó a las autoridades.

Fue el 5 de octubre de 2001 cuando se encontraba en la entrada de las oficinas de la empresa Coemsa, Roberto Palazuelos mató a un hombre con su pistola calibre .380.

Según lo declarado por Roberto Palazuelos, disparó contra el hombre, pues este lo había encañonado y pretendía asaltar el lugar .

Fue en 2020 y en entrevista con Yordi Rosado, que Roberto Palazuelos narró así la ejecución:

“Cuando estamos tocando abren la puerta; nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan con una pistolita .22, un gordote. Con mi conocimiento jurídico dije: ‘este güey ya le jaló. Trae pólvora. Si me lo chingo es legítima defensa’. Se armó una balacera; matamos a dos cabrones. Matamos al gordo, matamos a otro” Roberto Palazuelos

Además, en los hechos, un cómplice del supuesto asaltante huyó con heridas de bala, pero murió algunos metros adelante.

¿Qué pasó en la balacera que relata Roberto Palazuelos?

El viernes 5 de octubre de 2001 alrededor de las 10:00 horas en la Colonia San Miguel Chapultepec, CDMX ocurrió la balacera narrada por Roberto Palazuelos.

Según la versión oficial de las autoridades, el responsable del homicidio fue “Rogelio R”, un vigilante de 26 años quien fue llevado a la agencia 30 del Ministerio Público para que rindiera su declaración.

En tanto, Roberto Palazuelos comentó en entrevista con Yordi Rosado que tras matar al hombre, contactó al dueño de Coemsa, al que se refiere como “Scarface”, para pedirle ayuda.

“Arregla esto. Soy famoso… me acaban de dar mi portación de arma y me la van a quitar. No tengo ni un mes y ya me chingué a un cabrón”, dijo el ahora precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo.

Roberto Palazuelos se escondió en Tepoztlán tras balacera y luego se entregó

Luego de que el dueño del lugar donde ocurrió la balacera le aseguró que se haría cargo, Roberto Palazuelos se retiró de la empresa y huyó con rumbo a Tepoztlán.

“Se me ocurre irme. Me voy a mi casa en Tepoztlán, ahí ni quien me encuentre”, recordó Palazuelos.

Posteriormente, Palazuelos señala que su entonces representante Nancy Rotman le llamó por teléfono y le dijo que la policía lo buscaba por homicidio y le pidió entregarse .

Por lo que el también empresario optó por entregarse y acudió al Ministerio Público con el comandante Pedro Hernández Callejas.

“Me hacen la prueba. Estaba lleno de pólvora”, confesó. “Ya trae un problema muy grave”, le comentó el comandante.

A lo que Roberto Palazuelos respondió: “¿Por qué problema grave? Fue legítima defensa y tengo portación de arma”.

“¿Ya viste quién firma?, el Secretario de la Defensa”, exclamó Palazuelos.

En este sentido, el actor indicó que estuvo detenido durante varias horas, mientras las autoridades se comunicaron con la Sedena para preguntar la validez de su portación de arma, misma que fue avalada por la dependencia.

“La cosa es que ya salgo por legítima defensa, porque me disparó primero, me agredió... me defendí”, dijo.

Finalmente, sostuvo que su pistola ya no le fue entregada de vuelta, así como tampoco la renovación de la portación de la misma.

“Qué bueno, ya no quiero tener, porque yo sí le jalo, entonces prefiero no traer”, finalizó.