La Encargada del Despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché Pantoja, destacó que la “Copa Cancún Junior 2026” representa mucho más que una competencia, ya que simboliza el esfuerzo, la amistad y la determinación de miles de niñas, niños y jóvenes que persiguen sus sueños dentro de la cancha.

El emblemático gimnasio “Kuchil Baxal” fue el escenario de la ceremonia inaugural, en donde el Ayuntamiento de Benito Juárez, a través del Instituto de Cultura Física y Deporte (ICFD), hizo la inauguración oficial de esta gran fiesta de voleibol.

La “Copa Cancún Junior 2026” es un torneo que reúne a 161 equipos provenientes de distintos estados de la República Mexicana y a una escuadra invitada de Colombia, que buscarán conquistar el campeonato del 6 al 9 de agosto.

La Encargada del Despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché Pantoja, subrayó que desde el inicio de la actual administración se trabaja para generar más espacios y oportunidades que permitan a la niñez y juventud desarrollarse en un entorno de bienestar, confianza y crecimiento. También reconoció el compromiso de madres, padres de familia, entrenadores y organizadores, cuyo respaldo resulta fundamental para formar mejores deportistas y fortalecer el tejido social.

Instituto de la Cultura Física y Deporte destaca el impacto del voleibol

Por su parte, el director general del ICFD, Alejandro Luna López, agradeció la confianza de las familias que impulsan a sus hijas e hijos a practicar deporte, al señalar que el voleibol es una herramienta que une comunidades, transforma vidas y deja enseñanzas que trascienden la cancha.

Además, invitó a las y los participantes a competir con entrega, disfrutar cada punto y defender los colores de sus equipos con pasión, recordándoles que cada partido representa una oportunidad para crecer como deportistas y como personas.

Copa Cancún Junior 2026 reúne a más de 160 equipos de voleibol (cortesía)

Más de 160 equipos competirán por el campeonato de la Copa Cancún Junior 2026

La ceremonia contó con la presencia del cancunense Roberto Nicolás Pereira, convocado a la Selección Nacional Sub-19; del responsable del cuerpo arbitral de la Copa, Jorge Alberto Petre; así como del jefe técnico de selecciones de voleibol de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ) y organizador general del certamen, Arturo González Arias.

Durante el torneo entrarán en acción las categorías de:

Microvoleibol

Minivoleibol

Infantil Menor

Infantil Mayor

Juvenil Menor y Juvenil Mayor

Los equipos disputarán cada balón en busca de los tres primeros lugares, que serán premiados con medallas de oro, plata y bronce, además de material deportivo. También se entregará un reconocimiento especial al entrenador campeón.