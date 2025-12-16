Tras ser detenido en noviembre de 2025 en Estados Unidos, el médico ginecobstetra, Jesús Luján Irastorza, fue extraditado a México e ingresado el 16 de diciembre al Reclusorio Sur de la CDMX.

La captura del ginecobstetra se dio tras poco más de un año en el que permaneció prófugo de la justicia, por las decenas de casos de violencia obstétrica que se denunciaron en su contra.

Jesús Luján Irastorza enfrenta más de 70 denuncias por violencia obstétrica

Con el ingreso al Reclusorio Sur de la CDMX de Jesús Luján Irastorza, autoridades informaron que el médico ginecobstetra enfrenta más de 70 denuncias por casos de violencia obstétrica.

Ingresa al Reclusorio Sur el presunto “rey del parto inducido” (Eduardo Díaz /SDP Noticias )

Al respecto, colectivos que se conformaron para denunciar las prácticas irregulares han denunciado desde el 2023 que, a lo largo de al menos 15 años, el acusado incurrió en hechos como los siguientes:

Inducción sistemática de partos sin consentimiento

Presión psicológica durante el trabajo de parto

Procedimientos invasivos sin explicación ni autorización

Negligencia médica que derivó en complicaciones para madres y bebés

Debido a ello, se reporta que de las más de 70 denuncias radicadas ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, 5 de ellas fueron presentadas por el delito de práctica indebida del servicio médico.

Los testimonios de las víctimas de la violencia obstétrica de Jesús Luján Irastorza

Al destaparse en el 2023 las prácticas indebidas de Jesús Luján Irastorza, algunas de las víctimas de la violencia obstétrica ofrecieron sus testimonios en los que narraron lo que vivieron:

Mariana recibió un medicamento contraindicado sin consentimiento y su hija Inés murió; el caso llegó hasta la Suprema Corte y la CIDH

Alejandra fue sometida a una cirugía innecesaria por diagnóstico de endometriosis y perdió parte de su fertilidad

Liora vivió un parto inducido sin su consentimiento que terminó en una cesárea de emergencia

Cristina se sometió a un procedimiento de congelación de óvulos mal realizado y casi muere debido a las complicaciones

Nabija (seudónimo) perdió la posibilidad de tener hijos debido a procedimientos negligentes en su tratamiento

Andrea relató que su parto fue inducido sin consentimiento y terminó en cesárea de emergencia

Fernanda denunció que le aplicaron medicamentos sin informarle, lo que provocó sufrimiento extremo durante el parto

Sofía señaló que fue sometida a procedimientos innecesarios que afectaron su recuperación posparto

Laura contó que perdió a su bebé tras complicaciones derivadas de una inducción forzada

Daniela narró que le realizaron una cirugía ginecológica sin justificación médica, con secuelas permanentes

Patricia dijo que su expediente fue retenido y no pudo acceder a información clave de su tratamiento

Los anteriores solo son algunos de los testimonios que han dado mujeres que fueron víctimas de Jesús Luján Irastorza y que han sido recopilados por diversos medios de comunicación y organizaciones.