José Luis Chacón Méndez, alcalde del municipio de Cozumel, en el estado de Quintana Roo, revictimizó a una niña de 9 años de edad que sufrió abuso sexual; te decimos quién es él.

De acuerdo con la información, un militar fue identificado como el presunto agresor sexual de una niña de 9 años de edad y los comentarios del alcalde Cozumel generaron gran indignación.

Pero ¿quién es José Luis Chacón Méndez? Te decimos todo lo que se sabe del alcalde de Cozumel que revictimizó a una niña de 9 años, que fue abusada por un militar de la zona.

¿Quién es José Luis Chacón Méndez? (Redes sociales)

¿Quién es José Luis Chacón Méndez?

José Luis Chacón Méndez es el actual alcalde de Cozumel, en el estado de Quintana Roo, y fue elegido para desempeñar este cargo hasta 2027.

Comentarios del alcalde de Cozumel han generado gran controversia y es acusado de revictimizar a niña de 9 años que sufrió abuso sexual por parte de un militar.

¿Qué edad tiene José Luis Chacón Méndez?

José Luis Chacón Méndez tiene 45 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es José Luis Chacón Méndez?

Dado que José Luis Chacón Méndez nació el 8 de agosto de 1980, su signo zodiacal es Leo.

¿José Luis Chacón Méndez está casado?

De acuerdo con la información, José Luis Chacón Méndez está casado desde hace 17 años.

¿José Luis Chacón Méndez tiene hijos?

No hay información de dominio público que indique que José Luis Chacón Méndez tenga hijos.

¿Qué estudió José Luis Chacón Méndez?

José Luis Chacón Méndez terminó la licenciatura en Administración de Empresas, sin embargo, se desconoce en qué institución educativa estudió.

¿Cuál es la trayectoria de José Luis Chacón Méndez?

Actualmente, José Luis Chacón Méndez es el alcalde de Cozumel, aunque ha desempeñado otros cargos como funcionario público, específicamente:

Director General de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel

Director General de Desarrollo Social H. Ayuntamiento del municipio de Cozumel

Primer Regidor H. Ayuntamiento del municipio de Cozumel

Octavo Regidor Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

¿Quién es José Luis Chacón Méndez? (Redes sociales)

José Luis Chacón Méndez, alcalde de Cozumel, revictimizó a niña de 9 años

Tras darse a conocer que un militar presuntamente abusó de una niña de 9 años de edad, el alcalde José Luis Chacón Méndez hizo una serie de declaraciones y ahora es señalado por revictimizar a la menor.

De acuerdo con la información, la niña de 9 años se encontraba vendiendo en la calle cuando fue subida a la fuerza a una motocicleta, el hombre que se la llevó la presentó frente a sus hijas y “la tocó” frente a ellas, dijo la madre de la menor.

El militar llevó a la niña de 9 años a un paraje solitario dentro del complejo habitacional y ahí continuó el abuso, para luego ser aventada de la motocicleta; afortunadamente, la menor logró sobrevivir.

Ante esto, el alcalde José Luis Chacón Méndez responsabilizó a los padres de la niña de 9 años de edad ya que “la dejaron sola”, dejando de lado la responsabilidad del hombre que abusó de ella.

El alcalde de Cozumel evitó mencionar la presunta responsabilidad de un militar en el abuso sexual de una menor y pidió a las personas que no le compren cosas a los niños en la calle.