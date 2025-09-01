La Fiscalía de Quintana Roo confirma la detención de un militar en activo por presunto abuso sexual de menor de edad en Cozumel.

Con el apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Ayuntamiento de Cozumel identificaron a Jairo “N” como el militar que intentó abusar sexualmente de una niña, mientras la menor vendía chicharrones cerca de una zona militar.

En tanto, José Luis Chacón, alcalde de Cozumel mostró su respaldo a familia de la niña que fue violentada.

Cozumel: Militar en activo fue detenido por presunto abuso sexual a niña; habitantes queman garita de guarnición militar

Cerca de una zona militar en la colonia Centro de Cozumel, Quintana Roo una niña de 9 años de edad se encontraba vendiendo chicharrones, cuando fue interceptada por uno de los militares, quién buscaba abusar de ella sexualmente.

En consecuencia habitantes quemaron una garita de guarnición militar e incluso se enfrentaron con los soldados, pese a ello autoridades afirman que la menor recibió de manera oportuna atención médica, y le realizaron los estudios correspondientes para determinar el tipo de agravio cometido.

Además de que se contó con el acompañamiento de instancias como el Sistema DIF y el Geavig para dar seguimiento a la víctima.

Luego de las diligencias correspondientes, Jairo “N” fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público; en el término legal correspondiente definirán su situación jurídica.

Cozumel: Militar en activo fue detenido por presunto abuso sexual a niña; Sedena dio facilidades para que cayera elemento

José Luis Chacón, alcalde de Cozumel, detalló en entrevista para Azucena Uresti en Radio Fórmula que la Sedena dio facilidades para que cayera el elemento que sustrajo a la niña con la intención de violarla.

“La verdad agradecer muchísimo al general que es el encargado de la guardia aquí en el municipio que se portó amable y sobre todo dio todas las facilidades y toda la evidencia para darle seguimiento puntual a todo esto. La Sedena dio todas las facilidades para que cayera el elemento” José Luis Chacón, alcalde de Cozumel

Agregó que la investigación en curso por parte de la Fiscalía de Quintana Roo y que está comprobado que el militar sustrajo a la niña para violentarla.

Por su parte el alcalde mostró su respaldo a la menor de edad, así como de su familia, para defender sus derechos, además de pedir todo el peso de la ley para que el militar que intentó abusar de la niña sea procesado jurídicamente.