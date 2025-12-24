A unos días de Navidad, alrededor de 250 empleados del SUTSAT se manifestaron en el Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo para denunciar a la titular de la Dirección de Recursos Humanos, Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio, por:

Falta de pagos de aguinaldos

Prestaciones no depositadas

Según denuncian los inconformes, no es la primera vez que Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio protagoniza conflictos laborales, ya que recién hace unos meses fue removida de la dirección del DIF Tulum por una situación similar.

¿Quién es Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio?

Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio es una funcionaria pública mexicana que actualmente se desempeña como Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tulum, en Quintana Roo.

Bajo ese cargo ha sido objeto de críticas por la falta de pagos a trabajadores, según denuncian integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Tulum (SUTSAT).

Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio (Especial)

Desde que inició el año, publicaciones en redes sociales se han dedicado a difundir información contra Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio, a quien acusan de usar contactos para ocupar puestos en los que no tiene experiencia.

Además, se conoce que Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio estaría afiliada al Partido Acción Nacional (PAN) desde el 2014.

¿Cuántos años tiene Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio?

Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio habría nacido el 9 de febrero de 1994, por lo que actualmente tiene 31 años de edad.

¿Quién es el esposo de Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio?

No se conoce públicamente quién es —o si tiene— el esposo de Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio.

Aunque existen acusaciones que la vinculaban a un exgobernador, esto no ha podido ser confirmado.

¿Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio tiene hijos?

No hay datos oficiales que indiquen si Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio tiene o no hijos.

¿Cuál es último grado de estudios de Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio?

El último grado de estudios de Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio es licenciatura, pero no se conoce qué carrera cursó ni en qué universidad.

¿En qué ha trabajado Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio?

La información laboral de Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio incluye trabajos al interior del Ayuntamiento de Tulum. Entre sus puestos destacan:

Directora de Recursos Humanos

Directora en el DIF Tulum

Secretaria Técnica de la Comisión de Puntos Legislativos y Tecnica Parlamentaria

Sus detractores aseguran que Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio fue removida de la dirección del DIF Tulum desde hace meses por estar implicada en conflictos laborales.

Trabajadores denuncian incumplimiento de Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio en el Ayuntamiento de Tulum

Un grupo de trabajadores se manifestó el 23 de diciembre a las afueras del Palacio Municipal de Tulum para exigir el pago de sus aguinaldos, prestación que, denuncian, no les entregó la Dirección de Recursos Humanos.

Los afectados denunciaron directamente a la titular de la Dirección de Recursos Humanos, Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio, por incumplir con ese depósito cuya fecha límite era el 20 de diciembre.

Señalaron que no es la primera vez que Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio protagoniza conflictos laborales, ya que hace unos meses fue removida de la dirección del DIF Tulum por una situación similar en ese sector.

Denuncian falta de pago de aguinaldo y prestaciones en el Ayuntamiento de Tulum (Redes Sociales)

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Tulum no ha dado fecha para pagar el aguinaldo, por lo que piden la intervención del alcalde Diego Castañón Trejo para que, junto a Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio, cumplan con los depósitos.