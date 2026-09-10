Ante las fallas en el suministro de agua potable en Cancún, el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández, sostuvo una reunión de trabajo con personal de Aguakan para gestionar acciones que permitan reducir las afectaciones a las familias de la ciudad.

Durante el encuentro se acordó establecer un trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Benito Juárez y Aguakan, con la implementación de tareas emergentes y acciones para la distribución de agua potable en las zonas que más lo requieran.

Pablo Gutiérrez coordina acciones con Aguakan ante falta de agua

Gutiérrez Fernández señaló que, si bien la solución de las fallas no será inmediata, el Ayuntamiento mantendrá un seguimiento permanente y coordinación con la empresa concesionaria para reducir las afectaciones y avanzar en el restablecimiento gradual del servicio.

El gobierno municipal también continuará atendiendo los reportes ciudadanos y gestionando, junto con Aguakan, alternativas para brindar apoyo a las y los cancunenses mientras se normaliza el suministro.

Lo importante es que no dejemos solas a las familias. Vamos a estar dando seguimiento y trabajando de la mano para que las afectaciones sean las menores posibles. Pablo Gutiérrez Fernández, secretario general de Ayuntamiento Benito Juárez (Cancún)

¿Dónde reportar la falta de agua potable en Cancún?

La ciudadanía que presente problemas con el suministro puede comunicarse al 073, línea de atención de Aguakan, para realizar su reporte y solicitar el monitoreo correspondiente.

El Ayuntamiento de Benito Juárez informó que continuará dando seguimiento a la situación en las zonas afectadas y coordinando acciones con la empresa concesionaria para procurar que el servicio se normalice de manera gradual.