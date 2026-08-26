El Ayuntamiento de Benito Juárez, en coordinación con autoridades federales y el sector náutico, dio a conocer el arranque del ordenamiento de embarcaciones abandonadas en la Laguna Nichupté, una acción que durante años había sido solicitada para recuperar y poner orden en este importante sistema lagunar.

El secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández, acompañado por el director general de Ecología, Fernando Haro, informó que esta primera etapa contempla el retiro de las embarcaciones que se encuentran en las orillas de la laguna y que pueden ser trasladadas mediante arrastre.

Hoy damos un paso histórico para Cancún: arrancamos una acción que permitirá poner orden en la Laguna Nichupté y comenzar a retirar las embarcaciones abandonadas que permanecen en este espacio. Pablo Gutiérrez Fernández, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez

Ordenan embarcaciones abandonadas en la Laguna Nichupté de Cancún. (cortesía )

Embarcaciones abandonadas serán retiradas y resguardadas en tierra

El secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez explicó que las embarcaciones serán retiradas y resguardadas en tierra, fuera de la laguna. En los casos donde alguna persona acredite legalmente la propiedad de una embarcación, podrá continuar con el procedimiento jurídico correspondiente directamente ante la Capitanía de Puerto de la Secretaría de Marina.

El secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, destacó que este es apenas el inicio de un proceso de ordenamiento que continuará en siguientes etapas. Con apoyo de plataformas especializadas, se contempla retirar también las embarcaciones que se encuentran en zonas más adentradas de la Laguna Nichupté.

Ordenan embarcaciones abandonadas en la Laguna Nichupté de Cancún. (cortesía )

Buscan proteger el ecosistema de la Laguna Nichupté

El retiro de las embarcaciones abandonadas se realiza mediante la coordinación entre el Gobierno Federal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Capitanía de Puerto de la Secretaría de Marina, los Asociados Náuticos de Quintana Roo y el Ayuntamiento de Benito Juárez.

Por su parte, el director general de Ecología, Fernando Haro, destacó que el retiro de estas embarcaciones contribuirá a mejorar las condiciones del entorno y a proteger la flora y fauna de este importante ecosistema.

Ordenan embarcaciones abandonadas en la Laguna Nichupté de Cancún. (cortesía )

Con este ordenamiento, el Gobierno de Benito Juárez atiende una demanda históricamente planteada y avanza en la recuperación de la imagen, el equilibrio ambiental y el valor natural de la Laguna Nichupté.