La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, realizó un recorrido para verificar los avances del nuevo Hospital General de Chetumal, obra que se desarrolla bajo el esquema de IMSS-Bienestar con respaldo del gobierno federal.

Durante la visita, la mandataria estatal informó que el proyecto avanza conforme a lo programado, con la primera etapa concluida y trabajos en curso en la segunda fase. El nuevo complejo médico está diseñado para fortalecer la infraestructura hospitalaria en la capital del estado y ampliar la atención especializada para la población.

Nuevo hospital fortalecerá atención médica en Chetumal

La gobernadora destacó que el hospital contará con 272 camas en total, de las cuales 120 serán censables y 152 estarán destinadas a áreas como urgencias y terapia. Además, se prevé la instalación de cinco quirófanos, salas de expulsión, consultorios, laboratorio clínico y diversos servicios médicos en una superficie superior a los 25 mil metros cuadrados.

Entre las especialidades que ofrecerá el inmueble se encuentran neurología, nefrología, traumatología y ortopedia, ginecobstetricia, oftalmología y cardiología, con la intención de ampliar la cobertura conforme entre en operación.

Hospital General de Chetumal contará con 272 camas y cinco quirófanos (cortesía)

Nuevo Hospital General de Chetumal ampliará servicios médicos y educativos

La mandataria estatal subrayó que el proyecto se desarrolla en coordinación con el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo y autoridades del IMSS-Bienestar, con el objetivo de garantizar que el hospital cuente con equipamiento y tecnología desde su apertura.

También explicó que el plan contempla el traslado de los servicios actuales al nuevo inmueble una vez que concluya la obra. Posteriormente, el edificio del hospital vigente será reconvertido en una sede de la Universidad Rosario Castellanos, con la finalidad de ampliar la oferta educativa para estudiantes interesados en el área de la salud.

Autoridades estatales señalaron que esta obra forma parte de una estrategia para fortalecer la atención médica en la zona sur de Quintana Roo, mejorar la capacidad hospitalaria y garantizar servicios especializados para la población.

El nuevo Hospital General de Chetumal se perfila como uno de los proyectos prioritarios en materia de salud en la entidad, al integrar infraestructura moderna, equipamiento médico y coordinación institucional para ampliar la cobertura sanitaria.