La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que Fairmont Mayakoba y Moon Palace serán los hoteles destinados para hospedar a las selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidando a Cancún como un punto estratégico de relevancia internacional.

Las delegaciones, cuerpos técnicos, familiares, medios de comunicación y personal logístico se alojarán en estos dos reconocidos hoteles del Caribe Mexicano.

Este logro es resultado de un esfuerzo conjunto y una visión clara: poner a Cancún en el mapa mundial no solo como un destino turístico de primer nivel, sino como un actor estratégico en un evento global, que une a millones de personas. Mara Lezama

Cancún, puerta de entrada al Mundial

La mandataria estatal también señaló que Cancún se convertirá en la puerta de entrada para miles de aficionados, gracias a su conectividad aérea con las 16 sedes del torneo en Estados Unidos, Canadá y México, facilitando los traslados de visitantes y equipos.

Su posición geográfica le permite conexiones estratégicas con el cuadrante central, donde se ubican ocho sedes oficiales, consolidando a la ciudad como un punto logístico clave durante el evento deportivo.

Este acontecimiento refuerza la proyección internacional de Cancún y Quintana Roo, impulsa el turismo y la economía local, así como su potencial para generar derrama económica, empleos y prosperidad compartida para la población.