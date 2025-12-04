La gobernadora Mara Lezama Espinosa consolidó a Quintana Roo como el primer estado del país en atraer inversión extranjera directa dentro de un Polo de Desarrollo para el Bienestar, tras firmar un Memorándum de Entendimiento con Zenith Aeronáutica para impulsar infraestructura aeronáutica en Chetumal.

Mara Lezama proyecta a Chetumal como un nuevo hub aeronáutico del país

La inversión histórica de 24.3 millones de dólares permitirá instalar dos unidades de negocio de alto impacto:

Taller de Mantenimiento Zenith MRO

Terminal de Carga Zenith Cargo

Estos proyectos generarán cientos de empleos directos e indirectos, fortaleciendo la cadena de valor aeronáutica en la zona sur del estado.

Además, la empresa canadiense Alberta Aviation Capital Corporation (AAC) anunció que enviará su flota de aeronaves a mantenimiento en Chetumal y utilizará la terminal de carga para operaciones hacia las Antillas y Centroamérica.

Durante la reunión con Eduardo Mauricio Pérez, presidente y CEO de Zenith Aeronáutica, y Luis Sergio de Urioste Limario, vicepresidente de Aviation Capital Corporation, la gobernadora destacó que esta inversión es resultado del trabajo coordinado y de un gobierno con visión humanista.

Esta inversión confirma el enorme potencial de la zona sur y reafirma que Chetumal está listo para convertirse en un punto estratégico de la industria aeronáutica. Como gobierno, impulsamos proyectos que generan empleo, fortalecen nuevas vocaciones productivas y permiten que el desarrollo llegue a todas y todos. La instalación de estas unidades de negocio representa un paso decisivo hacia un futuro de mayor competitividad y prosperidad compartida para Quintana Roo. Mara Lezama

La mandataria subrayó que Chetumal cuenta con ventajas competitivas clave: su Decreto de Zona Libre, un Recinto Fiscalizado Estratégico, y su incorporación como uno de los 13 Polos de Desarrollo para el Bienestar creados por la presidenta Claudia Sheinbaum dentro del Plan México.

Destacó su conectividad estratégica con un Aeropuerto Internacional, el Aeropuerto de Tulum y una estación del Tren Maya que próximamente ofrecerá servicio de carga.

Además, agregó que esta inversión representa un voto de confianza en los gobiernos de la Cuarta Transformación, cuyos principios apuestan por un desarrollo equilibrado y con prosperidad compartida.

La llegada de Zenith Aeronáutica consolida nuevas vocaciones productivas y posiciona al sur del estado como un polo emergente de competitividad aérea, detonando empleo, logística y derrama económica.