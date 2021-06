Llega a Quintana Roo el primer crucero tras un año de no recibir por Covid-19

Este 16 de junio, llegó a Quintana Roo el primer crucero, luego de un año de no recibir ese tipo de embarcaciones turísticas por la pandemia del Covid-19.

Se trata del Adventure of the Seas, que llegó a Cozumel, Quintana Roo, tras un año de parar la operación de cruceros en el Caribe Mexicano, por el coronavirus Covid-19.

Llegada de crucero, un momento histórico para el turismo

Llegó a Cozumel, Quintana Roo, el Adventure of the Seas, luego de más de un año de no recibir cruceros por la pandemia del Covid-19.

La llegada de la embarcación turística fue considerada por el Gobierno estatal como “un momento histórico para el turismo del Caribe Mexicano”.

En su perfil de Facebook, la administración de Quintana Roo publicó varias fotos sobre el crucero arribando al puerto.

Crucero Adventure of the Seas/Facebook

¿De dónde zarpó el crucero que llegó a Quintana Roo?

Luego de un año suspendida la operación de cruceros en el Caribe Mexicano, por el Covid-19 llegó a Quintana Roo el primer crucero.

La embarcación turística Adventure of the Seas llegó a Cozumel procedente de Nassau, Las Bahamas, de donde zarpó el pasado 12 de junio.

Personal mexicano recibió al crucero en Quintana Roo con un cartel de bienvenida y con mariachis.

Crucero Adventure of the Seas/Facebook

¿Cuántos pasajeros navegan a bordo del crucero que llegó a Quintana Roo?

Como “un momento histórico para el turismo del Caribe Mexicano”, consideró Quintana Roo la llegada un crucero a Cozumel, tras más de un año de no recibir.

A bordo del Adventure of the Seas, que opera la naviera Royal Caribbean, navegan alrededor de mil pasajeros, quienes llegaron después de las 6:00 horas de este 16 de junio.

El crucero arribó a la terminal SSA México que se localiza en la llamada isla de las Golondrinas.

Crucero Adventure of the Seas/Facevook

En tanto, Alejandra Aguirre, secretaria de Salud de Quintana Roo, dijo que se verificó la llegada del crucero Adventure of the Seas.

Esa verificación estuvo a cargo de personal de Sanidad Internacional, Urgencias Epidemiológicas, Cofepris, Migración, Aduanas, Capitanía de Puerto.