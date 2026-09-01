La crisis de sargazo en Quintana Roo debe ser atendida como un problema permanente y no únicamente como una emergencia temporal, debido al impacto que genera en sectores como el turismo y el medio ambiente, señaló el empresario especialista en turismo, Julio Antonio Jiménez Elechiguerra.

El empresario, Julio Antonio Jiménez Elechiguerra reconoció la labor que realizan autoridades municipales, estatales y federales para enfrentar la llegada de la macroalga, aunque consideró necesario avanzar hacia acciones preventivas y proyectos que permitan atender el fenómeno de manera integral.

Estamos enfrentando una crisis de sargazo severa en Quintana Roo, son miles de toneladas de algas que están dañando al turismo y al medio ambiente. Esto no se debe tratar solamente por la época en la que se da o ver como una emergencia temporal. Tenemos que apoyar las nuevas iniciativas y proyectos que hay para combatirlo. Julio Antonio Jiménez Elechiguerra, empresario especialista en turismo

Sargazo alcanza niveles históricos en el Caribe mexicano

De acuerdo con el empresario, Julio Jiménez Elechiguerra, diariamente navega en el Caribe mexicano un volumen estimado de 90 mil 538 toneladas de sargazo, mientras que 2026 se ha caracterizado por una presencia particularmente severa de la macroalga.

Tenemos niveles históricos de sargazo. La llegada es hasta cuatro veces mayor que el año pasado y 27 veces superior al promedio histórico de la región. Julio Antonio Jiménez Elechiguerra, especialista en turismo

El empresario advirtió que el impacto del sargazo no se limita a las playas, sino que también afecta la actividad turística y genera consecuencias económicas y ambientales para la región. Por ello, consideró urgente comenzar a implementar los proyectos que se han planteado para enfrentar el problema y avanzar hacia alternativas que permitan aprovechar la macroalga.

Buscan convertir el sargazo en una oportunidad sustentable

El empresario, Julio Jiménez Elechiguerra, destacó la importancia de impulsar modelos basados en la economía circular, mediante los cuales el sargazo pueda dejar de representar únicamente un problema ambiental y convertirse en un recurso con potencial económico.

Convertir el sargazo en un negocio sustentable, que haya economía circular, es algo que se necesitaba, y ahora todos los sectores de la zona debemos unirnos para que las cifras repunten, pues ha afectado mucho económicamente. Julio Antonio Jiménez Elechiguerra, empresario especialista en turismo.

El especialista llamó a los distintos sectores de Quintana Roo a sumar esfuerzos para desarrollar soluciones de largo plazo frente a la llegada de sargazo, con proyectos que permitan reducir sus efectos y fortalecer la actividad turística de la entidad.