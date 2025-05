En el marco de los puentes y fines de semana largos que se realizan en el mes de mayo, Tripadvisor compartió su ranking de las 10 playas más bonitas de México en 2025.

La página de agencia de viajes otorgó lo que llama “el premio Best of the Best de los Travelers Choice Awards”, en el que se reconoce la excelencia en viajes.

Este reconocimiento de la página Tripadvisor se otorga a quienes reciben un gran volumen de reseñas y opiniones excepcionales de la comunidad de su comunidad durante un período de 12 meses.

Aquí te compartimos las 10 playas más bonitas de México en 2025 según Tripadvisor, así como la forma de llegar.

¿Cuáles son las 10 playas más bonitas de México 2025?

Las 10 playas más bonitas de México 2025, de acuerdo con Tripadvisor son:

Playa Delfines: Cancún, Quintana Roo Playa Norte: Isla Mujeres, Quintana Roo Playa Balandra: La Paz, Baja California Sur Playa El Cielo: Cozumel, Quintana Roo Playa el Chileno: Cabo San Lucas, Baja California Punta Mosquito: Holbox, Yucatán Playa La Ropa, Zihuatanejo, Guerrero Playa Palmilla, San José del Cabo, Baja California Sur Playa Santa María, Cabo San Lucas, Quintana Roo Playa Carrizalillo, Puerto Escondido, Oaxaca

¿Cómo llegar a las 10 playas más bonitas de México, según Tripadvisor, 2025?

Aquí te compartimos algunas rutas para llegar a las 10 playas más bonitas de México calificadas por Tripadvisor 2025, desde la CDMX.

Playa Delfines, Cancún Quintana Roo: Para llegar a esta playa se puede tomar un vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX) o del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Desde el aeropuerto se puede tomar un camión de la línea ADO, mientras que desde la zona hotelera se pueden tomar las rutas R-1 y R-2.

El mismo caso sería para Playa Norte en cuando al vuelo, mientras que del Aeropuerto es necesario llegar hasta el embarcadero Isla Mujeres, para posteriormente tomar el ferri.

Para llegar a Playa Balandra hay que tomar un vuelo o autobús a La Paz, Baja California Sur, para luego tomar un taxi o un autobús; el viaje es de 30 minutos desde La Paz.

Playa El Cielo se encuentra en la isla de Cozumel, por lo que se puede llegar directamente en un vuelo o llegar a Cancún para posteriormente cruzar a la isla en Ferri. Una vez ahí, se puede llegar en taxi.

Mientras que para Playa el Chileno se puede llegar en avión o autobús a la ciudad de Cabo San Lucas y tomar un autobús o taxi ara un viaje de 25 minutos.

Playa Punta Mosquito se encuentra a 4km del centro de Holbox, por lo que la forma más fácil de llegar es caminando desde dicho punto.

Playa La Ropa se puede llegar a Zihuatanejo en autibus y, desde el centro, tomar un camión a la playa.

Playa Palmilla se tiene que llegar a Cabo San José en autobús y luego tomar un autobús o taxi para un viaje de máximo 20 minutos.

Mientras que en Playa Santa María , la forma más común es ir por la carretera turística que une Cabo San Lucas y San José del Cabo. Playa Santa María se encuentra aproximadamente en el kilómetro 12.5 de este corredor.

Finalmente, para llegar a Playa Carrizalillo se puede llegar primero en avión o camión a Puerto Escondido; desde el centro se puede caminar hasta la playa en un recorrido de 18 minutos.