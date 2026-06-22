La presidenta municipal, Ana Paty Peralta, presentó los resultados del Programa de Protección y Conservación de las Tortugas Marinas 2026, en el marco del Día Mundial de las Tortugas Marinas, que se conmemora cada 16 de junio.

La alcaldesa destacó que, durante la presente temporada de anidación, se han protegido mil 145 nidos, que resguardan un total de 131 mil 448 huevos de tres especies de tortugas marinas: blanca, caguama y carey, distribuidos en 35 corrales de protección instalados estratégicamente en las playas del municipio.

Las tortugas marinas son parte fundamental de nuestro patrimonio natural y protegerlas es una responsabilidad compartida. Gracias al trabajo coordinado entre autoridades, voluntarios, sector turístico y ciudadanía, seguimos consolidando a Cancún como un referente en conservación ambiental. Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Cancún.

Ana Paty Peralta impulsa la conservación de la vida marina

Como parte de las acciones de vigilancia y monitoreo, personal especializado ha realizado 664 recorridos diurnos y nocturnos a lo largo de los 12 kilómetros de zona costera, con el objetivo de identificar nidos, resguardar ejemplares y atender cualquier situación de riesgo para las especies.

La presidenta municipal subrayó también la importancia de la educación ambiental como herramienta para fortalecer la cultura de conservación, al señalar que se realizaron 47 sesiones de pláticas y teatro guiñol, beneficiando a 547 personas, entre niñas, niños, adolescentes y adultos.

El director general de Ecología, Fernando Haro Salinas, informó que se han impartido 136 cursos de capacitación, en beneficio de más de tres mil personas, entre agentes de seguridad, guardavidas, personal hotelero y otros actores clave involucrados en la protección de estas especies durante la temporada de anidación.

Finalmente, Ana Paty Peralta reiteró que el gobierno municipal continuará impulsando estrategias integrales de conservación, con el objetivo de proteger la biodiversidad de Cancún y garantizar que las futuras generaciones sigan disfrutando de la riqueza natural del destino.