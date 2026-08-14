El secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández, encabezó un operativo interinstitucional en la Supermanzana 255 de Cancún, en atención a denuncias ciudadanas sobre un taller mecánico que invadía la vía pública en una zona habitacional.

En coordinación con la Dirección de Tránsito y Servicios Públicos, se implementaron acciones para retirar los obstáculos y garantizar que las banquetas, vialidades y parques permanezcan libres y en condiciones idóneas para el uso de las familias.

Servicios Públicos y SIRESOL atienden acumulación de cacharros en la SM 255

Durante la inspección en la zona, las autoridades detectaron diversos puntos con importante acumulación de cacharros, por lo que se activó la intervención de Servicios Públicos y SIRESOL para labores de limpieza y saneamiento.

El funcionario municipal enfatizó que las áreas públicas pertenecen a toda la comunidad, por lo que no se tolerará la apropiación indebida de calles o parques en el municipio.

Asimismo, precisó que la administración respeta y reconoce la labor del sector mecánico; sin embargo, sostuvo que este tipo de actividades deben realizarse en espacios adecuados y sin afectar la movilidad ni el esparcimiento de los vecinos.

Mantendrán operativos para el ordenamiento de Cancún

El secretario general señaló que el ordenamiento de la ciudad es parte del proceso de transformación local, asegurando que el trabajo de campo permite escuchar y atender directamente las demandas de la población.

Gutiérrez Fernández confirmó que las intervenciones continuarán en la Supermanzana 255 mediante el trabajo coordinado de distintas dependencias municipales, con el objetivo de consolidar un entorno más limpio, ordenado y digno para las familias de Cancún.