El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la Dirección General de Ecología, llevó a cabo una nueva edición de la actividad “Vámonos de Pajareada” en el sendero de la Reserva Ecológica Municipal Ombligo Verde, con el objetivo de fomentar el conocimiento y la conservación de la biodiversidad de Cancún.

Durante la jornada, las y los participantes realizaron un recorrido para observar, identificar y registrar las aves que habitan en este espacio natural, con el acompañamiento de especialistas que compartieron información sobre las especies registradas y la importancia de proteger sus hábitats.

Benito Juárez impulsa el cuidado de la biodiversidad. (cortesía )

“Vámonos de Pajareada” suma seis ediciones en 2026

De acuerdo con el Ayuntamiento de Benito Juárez, durante 2026 se han realizado seis ediciones de esta actividad, en las que han participado decenas de habitantes de Cancún.

Como resultado de estos recorridos, se han identificado más de 60 especies de aves, lo que contribuye al conocimiento de la riqueza natural presente en la Reserva Ecológica Municipal Ombligo Verde.

Benito Juárez impulsa el cuidado de la biodiversidad. (cortesía )

Benito Juárez fortalece acciones para conservar la biodiversidad

Con este programa, el Ayuntamiento de Benito Juárez reiteró su compromiso de proteger las áreas naturales del municipio y fortalecer la participación ciudadana en las acciones de conservación ambiental.

La administración municipal destacó que actividades como “Vámonos de Pajareada” buscan promover el respeto por el patrimonio natural de Cancún y generar conciencia sobre la importancia de preservar la biodiversidad y los ecosistemas locales.