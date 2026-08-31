El DIF Benito Juárez promueve en Cancún diversas actividades, cursos y servicios dirigidos a niñas, niños, adolescentes y familias, con el objetivo de fortalecer su aprendizaje, convivencia y desarrollo de nuevas habilidades.

Los programas se llevan a cabo en los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) de las Supermanzanas 227, 235 y 260, donde se ofrecen alternativas educativas, culturales, recreativas y de activación física.

DIF Benito Juárez ofrece actividades para niñas, niños y adolescentes en Cancún

En el CDC DIF-Pilares de la Supermanzana 260, las familias pueden acceder a actividades extracurriculares de español, matemáticas e inglés, además de psicología, servicio de comedor, arte, cultura y activación física. Los servicios se ofrecen de 9:00 a 13:00 horas y de 13:00 a 17:00 horas.

Mientras que en el CDC “La Llave es la Clave”, ubicado en la Supermanzana 235, niñas de 6 a 12 años reciben apoyo en español, matemáticas, lectura y escritura, así como regularización, apoyo en tareas, actividades lúdicas y activación física.

DIF Benito Juárez promueve actividades para niñas, niños y familias. (Cortesía)

En la Supermanzana 227, el CDC ofrece clases de educación primaria y secundaria mediante el Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJA). Las clases se realizan los miércoles de 11:00 a 13:00 horas.

Además, con apoyo de Save the Children, se desarrollan talleres, actividades lúdicas y recreativas, áreas de juego y espacios de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes de 6 a 14 años.

Centros de Desarrollo Comunitario de Cancún también ofrecen talleres para familias

Los CDC del DIF Benito Juárez también cuentan con actividades dirigidas a madres, padres y tutores, entre ellas talleres de bordado de blusas y playeras, elaboración de bolsas artesanales de malla, atrapasueños y mandalas.

El DIF Benito Juárez invitó a las familias de Cancún a acercarse a los Centros de Desarrollo Comunitario para conocer la oferta disponible y aprovechar estos espacios de aprendizaje, convivencia y desarrollo de habilidades.