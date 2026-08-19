La Encargada del Despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché, en compañía de autoridades de Benito Juárez, Quintana Roo y del Gobierno de México, inauguraron el 4to. Encuentro Nacional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con el propósito de fortalecer la coordinación entre las entidades para mejorar la atención, protección y reparación integral a víctimas.

Autoridades inauguran en Cancún el 4to. Encuentro Nacional de la CEAV. (cortesía)

Durante el acto inaugural, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó que las autoridades tienen la responsabilidad de transformar positivamente la vida de las personas, por lo que su administración duplicó la inversión destinada a la atención de víctimas, con la intención de incrementarla de manera gradual para fortalecer la capacidad de respuesta ante quienes enfrentan situaciones de dolor y vulnerabilidad.

Autoridades inauguran en Cancún el 4to. Encuentro Nacional de la CEAV. (cortesía)

Quintana Roo reporta más de 11 mil medidas de atención

En tanto, la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, María Cristina Torres Gómez, informó que durante este año se han otorgado 11 mil 423 medidas de atención en beneficio de 2 mil 229 víctimas, subrayando la importancia de avanzar hacia una respuesta coordinada, con humanismo, empatía y compasión.

Por su parte, la titular de la CEAV, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, señaló que el encuentro se ha consolidado como un espacio de coordinación nacional para analizar los principales retos que enfrentan las entidades y construir soluciones conjuntas.

Explicó que durante dos días se abordarán temas como la atención a familiares de personas desaparecidas: la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de maltrato; feminicidio y trata de personas; reparación integral del daño, así como el fortalecimiento de las capacidades institucionales, además, detalló que en esta edición se implemento un formato híbrido para ampliar la participación y el intercambio de experiencias.

Encuentro busca fortalecer coordinación entre instituciones

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, destacó que el encuentro representa una oportunidad para reforzar los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones de atención a víctimas, al considerar que la suma de capacidades, experiencias y voluntades permite ofrecer mejores respuestas a quienes más lo necesitan.

Autoridades inauguran en Cancún el 4to. Encuentro Nacional de la CEAV. (cortesía)

Al encuentro asistieron Verónica Lezama Espinosa, presidenta Honoraria del Sistema DIF Quintana Roo; Heyden Cebada Rivas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia; la diputada Paola Elizabeth Moreno Córdova; María Elena García Flores, comisionada Ejecutiva para la Atención a Víctimas del Estado; Esther Burgos Jiménez, titular de la Secretaría de las Mujeres; Julio César Gómez Gómez, secretario de Seguridad Ciudadana en Quintana Roo, así como titulares y representantes de las comisiones estatales de atención a víctimas de diversas entidades del país.