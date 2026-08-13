La Encargada de Despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché Pantoja, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, inauguraron en la Supermanzana 77 “Comuna Juventud”, el primer Centro de Desarrollo Integral para las Juventudes en Quintana Roo, el cual reúne servicios educativos, alimentarios, culturales, deportivos y de atención psicológica para impulsar el bienestar de las nuevas generaciones.

En calidad de anfitriona, la Encargada de Despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché Pantoja, refrendó su respaldo a este sector y destacó la importancia de seguir trabajando en equipo para generar oportunidades que impulsen su desarrollo, fortalezcan sus capacidades y contribuyan a fortalecer su calidad de vida.

Comuna Juventud abre nuevas oportunidades para jóvenes de Cancún. (cortesía)

Comuna Juventud beneficiará a más de 2 mil jóvenes

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, comentó que este espacio representa una inversión de 13 millones de pesos, beneficiará a más de 2 mil jóvenes de entre 12 y 29 años y permitirá que más de 12 mil cancunenses al año tengan acceso a tecnología de clase mundial.

Hoy abrimos las puertas donde el futuro puede tocarse, en donde el futuro puede imaginarse, pero también puede construirse. Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo

Por su parte, la titular del Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), Alma Delfina Alvarado Moo, compartió que una de las áreas centrales del proyecto es el Comedor Estudiantil, que atenderá a 200 estudiantes jóvenes, quienes recibirán desayuno y almuerzo de lunes a viernes durante el ciclo escolar establecido por la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ).

Comuna Juventud abre nuevas oportunidades para jóvenes de Cancún. (cortesía)

El centro contará con tecnología, robótica y espacios educativos

La titular del Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), Alma Delfina Alvarado Moo, informó que las instalaciones también incluyen un Cinema STEM 3D, una sala de inmersión educativa con proyección tridimensional; un laboratorio de Programación, Electrónica e Internet de las Cosas (IoT), con 15 estaciones de trabajo; y un área de robótica educativa, equipada con brazos robóticos, impresora 3D, kits de robótica y herramientas para el aprendizaje práctico.

Resaltó que esta inauguración marca un hecho sin precedentes, por lo que invitó a los jóvenes y sus familias a aprovechar este lugar, hacerlo suyo y cuidarlo.

Comuna Juventud abre nuevas oportunidades para jóvenes de Cancún. (cortesía)

Después de las intervenciones del presídium, las autoridades realizaron la firma del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo para la Promoción de la Salud Mental, la Creación y Difusión de Contenido Digital, así como el Desarrollo de Habilidades y Tecnología para la Atención Integral de las Juventudes. Posteriormente las autoridades recorrieron las instalaciones de Comuna Juventud para verificar que los espacios se encuentren en condiciones adecuadas para recibir a las juventudes de Cancún.