Autoridades municipales de Cancún participaron en la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de las Familias, iniciativa enfocada en promover la cohesión social y mejorar la calidad de vida desde el entorno familiar.

En representación de la alcaldesa Ana Paty Peralta, el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, destacó la importancia de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil para construir comunidades más seguras y unidas.

Estrategia en Quintana Roo promueve convivencia y valores familiares

El evento, realizado en la Supermanzana 260, reunió a decenas de familias y contó con la participación de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, quien subrayó que esta estrategia busca atender de fondo las causas de la violencia mediante el fortalecimiento del núcleo familiar.

Cancún impulsa convivencia y prevención de violencia familiar (cortesía)

Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades orientadas a la prevención y formación, como charlas sobre entornos escolares seguros, materiales educativos sobre crianza positiva y módulos informativos para las familias asistentes.

Las autoridades coincidieron en que este tipo de acciones contribuyen a fomentar valores, mejorar la convivencia y generar entornos más resilientes, donde niñas, niños y jóvenes puedan desarrollarse en condiciones de bienestar.

Cancún impulsa convivencia y prevención de violencia familiar (cortesía)

Asimismo, se destacó que Quintana Roo se suma a esta política nacional mediante la colaboración de instituciones públicas y organizaciones civiles, con el objetivo de generar resultados tangibles en la vida cotidiana de la población.