La presidenta municipal Ana Paty Peralta inauguró el área de juegos infantiles en el Parque San Antonio, ubicado en la Supermanzana 93, donde fue recibida por niñas, niños y padres de familia, quienes destacaron este avance en favor del bienestar infantil.

Ana Paty Peralta fortalece desarrollo infantil con nuevos espacios

La instalación de esta área responde al compromiso de impulsar una vida saludable para la niñez, tanto en el ámbito físico como emocional, además de generar mejores oportunidades a través del deporte, el arte y la cultura.

Durante la inauguración, las familias asistentes expresaron su agradecimiento, ya que estos espacios permiten a las niñas y niños convivir en entornos seguros y libres de violencia, fomentando su desarrollo integral. Desde el primer momento, los menores aprovecharon para jugar y disfrutar de las nuevas instalaciones.

Cancún fortalece espacios para la niñez con juegos en Parque San Antonio. (Cortesía)

Ana Paty Peralta llama a cuidar espacios públicos en Cancún

La alcaldesa hizo un llamado a padres de familia y vecinos para cuidar y preservar los espacios públicos, con el objetivo de mantenerlos en óptimas condiciones para toda la comunidad.

Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer la corresponsabilidad social y promover valores que contribuyan al bienestar colectivo.

Finalmente, reiteró la relevancia de que madres y padres de familia prioricen el cuidado de la niñez, impulsando un desarrollo integral. En conjunto, las familias invitaron a la ciudadanía a cuidar los juegos infantiles, para que continúen siendo un beneficio para las futuras generaciones.