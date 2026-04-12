Ana Paty Peralta encabezó la celebración del 56 aniversario de Cancún con el Paseo Cancunense, una iniciativa que promueve la movilidad activa, la convivencia sana y el fortalecimiento del tejido social.

Con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables, se realizó un recorrido de cinco kilómetros sobre la Avenida Bonampak y el Malecón Tajamar, donde familias completas disfrutaron de actividades al aire libre como ciclismo, caminata y transporte no motorizado.

Paseo Cancunense impulsa convivencia e inclusión en Cancún

El Paseo Cancunense se consolida como un espacio incluyente que impulsa la convivencia familiar y el disfrute del espacio público, al tiempo que fortalece la economía local mediante la participación de emprendedores y comercios.

Durante esta edición, las y los asistentes disfrutaron de una amplia variedad de actividades deportivas, recreativas y culturales, entre las que destacaron clases de ritmos latinos, zumba, defensa personal, exhibiciones de taekwondo y baile urbano.

También se realizaron dinámicas familiares como rallys, juegos gigantes y actividades interactivas, además de espacios enfocados en el bienestar, deporte y emprendimiento local.

El evento contó con un operativo integral para garantizar una experiencia segura y ordenada, con puntos de atención, paramédicos, ambulancias y coordinación entre distintas corporaciones de seguridad.

Cancún celebra 56 aniversario con Paseo Cancunense y actividades familiares. (Cortesía)

Con más de 6 mil 900 personas beneficiadas en sus primeras 19 ediciones, el Paseo Cancunense se afianza como una estrategia permanente que se realiza cada domingo, promoviendo una cultura de bienestar, integración social y uso responsable del espacio urbano.