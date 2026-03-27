La presidenta municipal Ana Paty Peralta realizó el lanzamiento oficial de la campaña “¡Todo Cancún!”. Esta herramienta digital funciona como una agenda integral diseñada tanto para residentes como para turistas nacionales e internacionales que buscan explorar la ciudad más allá de sus playas.

La alcaldesa detalló que la plataforma agrupa las actividades en cuatro ejes estratégicos: Cultura, Deporte, Distrito Cancún y Turismo, facilitando la consulta de eventos y servicios en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil.

Ana Paty Peralta innova con nueva plataforma de información turística

Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial o escanear los códigos QR instalados en puntos clave, como el mapa de la Zona Fundacional en la Avenida Nader.

En el apartado cultural, la plataforma ofrece la cartelera del Instituto de la Cultura y las Artes, así como la ubicación y redes sociales de recintos emblemáticos, entre los que destacan:

Parque de las Palapas y Plaza de la Reforma.

Teatro de la Ciudad, Teatro 8 de Octubre y Teatro Álamos.

Planetario Ka´Yok´ y Casa de la Cultura.

Museos Casa Lima y Casa Maya.

Centros culturales Xbalamqué y Toltecayotl.

En el ámbito deportivo, la agenda permite consultar los próximos encuentros en sedes de relevancia como los estadios “Andrés Q. Roo”, “Beto Ávila”, “Cancún 86” y el Poliforum, consolidando la oferta de eventos masivos en la ciudad.

Distrito Cancún y seguridad: Los pilares de la nueva estrategia municipal

Ana Paty Peralta señaló que el apartado de Turismo permite a los viajeros conocer el destino a fondo a través de rutas temáticas: la Ruta del Sabor, Ruta Zofu, Ruta Cultura, Ruta Parques y la Ruta Luxury. Esta diversificación busca que el visitante explore la identidad local y la oferta de alta gama que ofrece el municipio.

Finalmente, la sección de Distrito Cancún integra un mapa de la Zona Fundacional con opciones gastronómicas y de hospedaje en el corazón de la ciudad.

Este catálogo resalta negocios locales que se distinguen por su autenticidad y servicio, garantizando una estancia cómoda a pocos minutos de la zona hotelera. Además, el portal incluye un directorio de emergencias con acceso a la Casa Consular, Policía, Cruz Roja y el programa estatal “Guest Assist”, priorizando la seguridad de todos los usuarios.