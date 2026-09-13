El Ayuntamiento de Benito Juárez impulsa el crecimiento académico de su plantilla laboral mediante 26 convenios de colaboración vigentes con instituciones educativas de nivel medio superior y superior.

Las alianzas buscan facilitar que las y los servidores públicos puedan iniciar o concluir sus estudios, además de ofrecer oportunidades para que estudiantes realicen servicio social, prácticas profesionales, estancias, estadías y residencias dentro del gobierno municipal de Cancún.

Ayuntamiento de Benito Juárez ofrece descuentos y becas a trabajadores

La Dirección General de Capacitación en Calidad, encabezada por Romina Cervera Estrella, explicó que los convenios contemplan distintos beneficios para trabajadores municipales y sus familiares directos.

Entre las opciones se encuentran descuentos, becas y estímulos económicos para cursar licenciaturas, posgrados, diplomados, maestrías, doctorados, cursos y talleres. Dependiendo de cada institución, los apoyos pueden aplicarse a colegiaturas, inscripciones o reinscripciones, con descuentos que van del 10 al 100 por ciento.

Los requisitos y condiciones varían de acuerdo con cada plantel. Algunos convenios establecen, por ejemplo, que los beneficiarios mantengan un promedio mínimo de 8.5, además de contemplar modalidades presenciales y en línea.

Ayuntamiento de BJ impulsa crecimiento académico con 26 convenios (Cortesía)

Cancún abre espacios para estudiantes en el gobierno municipal

Los convenios también permiten que estudiantes de bachillerato y universidades públicas y privadas puedan realizar servicio social y prácticas profesionales en distintas áreas del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Entre las instituciones de nivel medio superior se encuentran el CBTIS 111 “Leona Vicario” y los planteles I, II, III y IV del CONALEP. En educación superior participan universidades como la Universidad de Oriente Cancún, Universidad La Salle Cancún, Universidad Autónoma de Quintana Roo, Universidad Politécnica de Quintana Roo, Universidad del Sur y Tecnológico Universitario Cancún, entre otras.

Además, el Ayuntamiento mantiene convenios con los CECATI 119 y 149, mediante los cuales trabajadores pueden acceder a precios preferenciales en cursos, talleres, constancias y gastos administrativos de las especialidades disponibles.

Con estas alianzas, el gobierno municipal busca fortalecer la capacitación y preparación profesional de sus trabajadores, al mismo tiempo que abre espacios para que estudiantes adquieran experiencia práctica y complementen su formación académica.