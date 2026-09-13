El Ayuntamiento de Benito Juárez impulsa el crecimiento académico de su plantilla laboral mediante 26 convenios de colaboración vigentes con instituciones educativas de nivel medio superior y superior.

Las alianzas buscan facilitar que las y los servidores públicos puedan iniciar o concluir sus estudios, además de ofrecer oportunidades para que estudiantes realicen servicio social, prácticas profesionales, estancias, estadías y residencias dentro del gobierno municipal de Cancún.

Ayuntamiento de Benito Juárez ofrece descuentos y becas a trabajadores

La Dirección General de Capacitación en Calidad, encabezada por Romina Cervera Estrella, explicó que los convenios contemplan distintos beneficios para trabajadores municipales y sus familiares directos.

Entre las opciones se encuentran descuentos, becas y estímulos económicos para cursar licenciaturas, posgrados, diplomados, maestrías, doctorados, cursos y talleres. Dependiendo de cada institución, los apoyos pueden aplicarse a colegiaturas, inscripciones o reinscripciones, con descuentos que van del 10 al 100 por ciento.

Los requisitos y condiciones varían de acuerdo con cada plantel. Algunos convenios establecen, por ejemplo, que los beneficiarios mantengan un promedio mínimo de 8.5, además de contemplar modalidades presenciales y en línea.

Ayuntamiento de BJ impulsa crecimiento académico con 26 convenios
Ayuntamiento de BJ impulsa crecimiento académico con 26 convenios (Cortesía)

Cancún abre espacios para estudiantes en el gobierno municipal

Los convenios también permiten que estudiantes de bachillerato y universidades públicas y privadas puedan realizar servicio social y prácticas profesionales en distintas áreas del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Entre las instituciones de nivel medio superior se encuentran el CBTIS 111 “Leona Vicario” y los planteles I, II, III y IV del CONALEP. En educación superior participan universidades como la Universidad de Oriente Cancún, Universidad La Salle Cancún, Universidad Autónoma de Quintana Roo, Universidad Politécnica de Quintana Roo, Universidad del Sur y Tecnológico Universitario Cancún, entre otras.

Además, el Ayuntamiento mantiene convenios con los CECATI 119 y 149, mediante los cuales trabajadores pueden acceder a precios preferenciales en cursos, talleres, constancias y gastos administrativos de las especialidades disponibles.

Con estas alianzas, el gobierno municipal busca fortalecer la capacitación y preparación profesional de sus trabajadores, al mismo tiempo que abre espacios para que estudiantes adquieran experiencia práctica y complementen su formación académica.