A través de Solución Integral de Residuos Sólidos (SIRESOL), el Ayuntamiento de Benito Juárez impulsa esta estrategia para fomentar entre la ciudadanía la correcta separación y disposición de materiales que pueden ser aprovechados nuevamente.

Durante este año se han realizado tres jornadas en los domos de las Supermanzanas 48, 517 y 96, donde las personas llevaron residuos susceptibles de valorización y recibieron productos de la canasta básica a cambio.

“Residuo Cero” promueve el reciclaje y apoya a familias de Cancún

En las tres jornadas se recuperaron 6 mil 822.06 kilogramos de residuos, de los cuales 6 mil 187.85 correspondieron a materiales valorizables y 634.21 a residuos no valorizables.

Entre los principales materiales recolectados se encuentran chatarra, cartón, archivo, electrónicos, periódico y revista, aluminio, vidrio y PET, además de plástico duro, HDPE, envases de conserva y playo.

El programa busca que la separación de residuos se convierta en un hábito cotidiano y que los materiales aprovechables tengan una segunda vida útil. Al mismo tiempo, el intercambio por productos de la canasta básica representa un beneficio directo para la economía de las familias participantes.

Cancún fortalece cultura de reciclaje con “Residuo Cero” (Cortesía)

Además, las jornadas cuentan con una brigada integral de servicios gratuitos, que ofrece cortes de cabello, optometría, consultas médicas y veterinarias, así como donación de plantas, entre otras actividades.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Benito Juárez busca fortalecer un modelo de economía circular y bienestar social, mediante la participación coordinada del sector público, privado y la ciudadanía para reducir el impacto ambiental y aprovechar los residuos generados en Cancún.