La Secretaría Municipal de Bienestar en Benito Juárez, entregó chalecos de las cuatro direcciones generales que la integran; Bienestar, Educación Municipal, Salud Municipal y Desarrollo Económico.

La titular de la Secretaría Municipal de Bienestar, Berenice Sosa Osorio, destacó que la ciudadanía merece un buen trabajo en equipo y un adecuado desempeño de los servidores públicos, quienes realizan labores de atención durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Ayuntamiento de Benito Juárez fortalece identidad de servidores públicos. (cortesía)

Entregan chalecos a trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez

La titular de la Secretaría Municipal de Bienestar, Berenice Sosa Osorio explicó que la vestimenta permitirá identificar al personal cuando se encuentre en campo, debido a que participa en jornadas, brigadas, programas y acciones de atención directa a la ciudadanía.

La funcionaria señaló que próximamente se pondrá en marcha el programa “Pasos para la Transformación”, mediante el cual se entregará calzado escolar a estudiantes de diferentes niveles académicos.

Ayuntamiento de Benito Juárez fortalece identidad de servidores públicos. (cortesía)

Para estas actividades, agregó, el personal estará debidamente identificado con los chalecos institucionales, que representan identidad, unidad y compromiso del equipo municipal.

Chalecos representan identidad y compromiso

Posteriormente, fueron entregados los chalecos al personal de las dependencias participantes, quienes comenzaron a utilizarlos como parte de sus labores en campo.

Ayuntamiento de Benito Juárez fortalece identidad de servidores públicos. (cortesía)

La Secretaría Municipal de Bienestar destacó que estas acciones buscan fortalecer la cercanía con la ciudadanía y el trabajo que realizan los servidores públicos en beneficio de las familias de Benito Juárez.