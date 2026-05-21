Luego de que la Semarnat rechazara los permisos de Perfect Day en Mahahual, activistas denunciaron la construcción de Royal Beach Club en Cozumel, el otro megaproyecto de Royal Caribbean en México

Al igual que Perfect Day en Mahahual, el Royal Beach Club en Cozumel promete ser un espacio vacacional con albercas, restaurantes y entretenimiento, construido sobre espacios naturales.

El Royal Beach Club en Cozumel incluye:

Playa exclusiva y 2 albercas con bares

Comida de cortesía con opciones de inspiración local

Bebidas de cortesía en 6 bares

Bares nadando hacia arriba

Experiencias únicas como catas de tequila y clases de cocina

Así es Royal Beach Club en Cozumel, el otro megaproyecto de Royal Caribbean en México (Royal Caribbean)

Así es Royal Beach Club en Cozumel, el otro megaproyecto de Royal Caribbean en México (Royal Caribbean)

Así es Royal Beach Club en Cozumel, el otro megaproyecto de Royal Caribbean en México (Royal Caribbean)

Royal Beach Club en Cozumel desata críticas por posible privatización de playas

La nueva construcción ha desatado críticas contra la empresa crucerista de Royal Caribbean, pues inconformes denuncian graves consecuencias ambientales y retrocesos a la economía local.

Mediante una petición en Change.org, opositores a Royal Beach Club en Cozumel afirman que la iniciativa implicaría "privatizar la última playa pública del lado oeste de Cozumel“.

Además, denuncian que este proyecto sería construido en Playa Mia, uno de los últimos accesos libres para los residentes de la isla, provocando que todas las ganancias del turismo vayan a Royal Caribbean y no a los comercios.

“La construcción del nuevo club de playa de Royal Caribbean amenaza con destruir el equilibrio de esta prístina isla. Esta nueva instalación no sólo privatizará la última playa pública del lado oeste de Cozumel, sino que también afectará gravemente a los negocios locales” Change.org

Además, sostienen que el Royal Beach Club en Cozumel no beneficia en absoluto a la población de Cozumel y que el gobierno no debería permitir este tipo de proyecto.

Así es Royal Beach Club en Cozumel, el otro megaproyecto de Royal Caribbean en México (Royal Caribbean)

¿Cuándo se construirá el Royal Beach Club en Cozumel?

Según la compañía Royal Caribbean, la construcción en Cozumel iniciará una vez que se obtengan todos los permisos regulatorios y ambientales necesarios por las autoridades mexicanas.

Esto, en caso de que su proyecto no sea detenido como ocurrió en Mahahual el 19 de mayo, cuando la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, anunció que el Gobierno Federal no lo aprobaría debido a las preocupaciones ambientales.