La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, y la gobernadora Mara Lezama participaron en el inicio del panel “Mujeres que crearon ley”, junto con Olimpia Coral Melo Cruz y Eufrosina Cruz Mendoza, dos referentes nacionales en la defensa de los derechos de las mujeres, en un encuentro que reunió trayectorias que han contribuido a modificar las leyes para proteger la intimidad, combatir la violencia y garantizar la participación política femenina.

Mujeres que crearon ley, en Cancún (cortesía )

Al tomar la voz frente a estudiantes de diversas preparatorias y universidades, la alcaldesa aseguró que desde Cancún seguirá trabajando día a día para que todas las mujeres vivan libres, seguras, con los mismos derechos y oportunidades, y para que ninguna niña tenga que renunciar a sus sueños por el hecho de ser mujer.

Quiero decirles que cuando fui diputada del Congreso local, fui presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, en un Congreso donde proponer y hablar como diputadas era muy cuestionado, propusimos crear la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres y nos dijeron que no, pero alzamos la voz y luchamos por visibilizar lo que se tiene que hacer, entonces, impulsamos esta Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres que hoy es una realidad, pero tuvimos que luchar por ella, ahí seguimos las mujeres luchando todos los días por que sea visibilizada la justicia y la violencia. Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez

Como parte de su trayectoria legislativa en Quintana Roo, destaca que Ana Paty Peralta presentó en el Congreso local una iniciativa que contribuyó a tipificar la violencia política contra las mujeres en el estado, y posteriormente, como diputada federal, suscribió una de las iniciativas que dieron origen a la Ley Olimpia, el conjunto de reformas que en 2021 reconoció la violencia digital y sancionó la difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento.

Mujeres que crearon ley, en Cancún (cortesía )

Llamado a no guardar silencio y las luchas detrás de las reformas

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama indicó que este foro es fundamental al abordar las experiencias de mujeres que vivieron la violencia en carne propia y, pese a las dificultades, lograron impulsar leyes para transformar la realidad del país.

Lo importante de escuchar este panel es llevarnos a casa lo importante que somos, de nuestro cuerpo, de cuidarnos. No hay que quedarse callados nunca, por eso les pido que atiendan y escuchen con muchísima atención, porque pueden cambiar sus vidas. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Durante el encuentro se resaltó la lucha de Olimpia Coral Melo Cruz, quien convirtió su experiencia de violencia digital en una causa colectiva y encabezó el movimiento que dio origen a la Ley Olimpia contra el acoso digital y los delitos que violan la intimidad sexual en redes sociales y medios digitales.

De igual forma, se destacó la trayectoria de Eufrosina Cruz Mendoza, quien tras ser excluida por ser mujer de la contienda por la presidencia municipal de Santa María Quiegolani, Oaxaca, impulsó como diputada federal la reforma constitucional de 2015 que garantizó a las mujeres indígenas el derecho a votar, ser electas y ejercer cargos públicos en igualdad de condiciones.

A su vez, la presidenta del Comité de Género del Poder Judicial, María Elena Ceballos Cardeña, subrayó que conocer las historias que originaron estas transformaciones jurídicas permite comprender mejor el sentido humano y la justicia.

Hoy tenemos el privilegio de escuchar a dos mujeres que decidieron no aceptar la justicia como destino, dos mujeres unidas por un destino, que ninguna mujer debe de ser privada de sus derechos. María Elena Ceballos Cardeña, presidenta del Comité de Género del Poder Judicial

Mujeres que crearon ley, en Cancún (cortesía )

Participación estudiantil en los 16 días de activismo

Este foro forma parte de los 16 días de activismo organizados por el Ayuntamiento de Benito Juárez en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, jornada a la que asistieron estudiantes de CECYTE Cancún II, CONALEP II, Colegio de Bachilleres II, Universidad Politécnica de Quintana Roo, Universidad Autónoma de Quintana Roo, Universidad Humanista, Universidad del Caribe, Instituto Pericial Judicial y UNIMAAT.