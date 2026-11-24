La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, entregó obras de adecuación para la accesibilidad universal en Cancún en el Centro de Atención Múltiple (CAM) “Albert Einstein”, ubicado en la Supermanzana 92, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de infraestructura urbana en beneficio de la comunidad escolar.

Ana Paty Peralta entrega obra de accesibilidad universa (cortesía )

La alcaldesa indicó que es una obra de Presupuesto Participativo, realizado a través del Presupuesto Participativo Cancún, con el que más de mil 300 habitantes se benefician.

Acompañada de niñas y niños del CAM, la alcaldesa Ana Paty Peralta destacó que con esta entrega se cumple uno de los proyectos elegidos por la ciudadanía mediante el Presupuesto Participativo. Asimismo, recordó que en 2023 se realizó otra obra bajo este mismo esquema en la calle Sabá, también enfocada en fortalecer la inclusión, mejorar los espacios públicos y brindar entornos escolares más seguros y accesibles.

Ana Paty Peralta entrega obra de accesibilidad universa (cortesía )

Obras de accesibilidad para estudiantes del CAM Albert Einstein

Para las alumnas y los alumnos del CAM Albert Einstein Cancún, contar con banquetas, una rampa y señalización en el entorno de su escuela facilita un trayecto que realizan todos los días.

Estas adecuaciones contribuyen a que las y los estudiantes con discapacidad puedan llegar a clases con mayor seguridad y autonomía, como parte de las acciones de accesibilidad para personas con discapacidad en los espacios públicos.

Ana Paty Peralta entrega obra de accesibilidad universa (cortesía )

Al votar por esta obra, la ciudadanía hizo de la accesibilidad una prioridad del presupuesto participativo municipal y contribuyó a garantizar el derecho de todas y todos a desplazarse por Cancún.

Siguiendo el ejemplo de la gobernadora Mara Lezama, la obra cuenta con un código QR que permite a la ciudadanía consultar información sobre su ejecución, desde los procesos de licitación hasta los tiempos de realización y la empresa responsable de los trabajos, fortaleciendo así la transparencia y la rendición de cuentas.

Ana Paty Peralta destaca obras de infraestructura urbana

La Primera Autoridad Municipal señaló que en Cancún se llevan a cabo obras en Cancún de pavimentación y urbanización para mejorar la infraestructura urbana en Cancún y contribuir al bienestar de las familias.

Ana Paty Peralta entrega obra de accesibilidad universa (cortesía )

En la entrega estuvieron presentes el regidor Marcos de Naele Basilio Saldívar, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Participación Ciudadana y Derechos Humanos; el director de Construcción, Francisco Gabriel Puc Cauich; la directora de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Montserrat Milian Galera, así como alumnas y alumnos del CAM.